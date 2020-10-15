Австралийцы нашли еще одно богатое месторождение меди в Чили

Австралийцы нашли еще одно богатое месторождение меди в Чили

Австралийская компания Hot Chili завершила разведку медно-золотого месторождения Costa Fuego в северной части Чили. Как сообщает компания, запасы месторождения составляют около 2,9 млн т меди, 2,7 млн унций золота, 9,9 млн унций серебра и 64 тыс. т молибдена. Среднее содержание меди в руде оценивается в 0,48%. Это одно из крупнейших в мире медных месторождений, не принадлежащих какой-либо крупной компании.

В 2021 г. Hot Chili планирует приступить к составлению ТЭО проекта и, очевидно, к поиску финансирования и стратегического партнера. Рудник, как предполагается, будет сочетать открытую и подземную разработку трех участков, объединенных конвейером длиной 40 км. Его производительность оценивается в 100 тыс. т меди в концентрате и 100 тыс. унций золота в год.

Компания отмечает, что Costa Fuego выгодно отличается своей логистикой. Месторождение расположено на высоте 800-1000 м над уровнем моря, расположено всего в 14 км от Пан-Американского шоссе и в 50 км от морского порта, к которому поблизости проложена железная дорога.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На украинских заправках дорожает автогазНа украинских заправках дорожает автогаз
ОПЗ заявил о возвращении себе статуса крупнейшего налогоплательщика.ОПЗ заявил о возвращении себе статуса крупнейшего налогоплательщика.
НБУ хочет, чтобы банки запустили платежи со счета на счетНБУ хочет, чтобы банки запустили платежи со счета на счет
“Киевгорстрой” опроверг информацию о “результатах аудита” объектов “Аркады”“Киевгорстрой” опроверг информацию о “результатах аудита” объектов “Аркады”
В Норвегии может остановиться добыча нефтиВ Норвегии может остановиться добыча нефти
Блок рекламы


Похожие новости
В сентябре Boeing не получил ни одного нового заказаВ сентябре Boeing не получил ни одного нового заказа
Три банка подключили шеринг цифровых документов. Еще 30 готовятся это сделатьТри банка подключили шеринг цифровых документов. Еще 30 готовятся это сделать
Вкладчики банка Аркада уже получили более 100 миллионовВкладчики банка Аркада уже получили более 100 миллионов
НСЗУ перечислила более 1,3 млрд грн на повышение зарплат медикам в сентябре и октябреНСЗУ перечислила более 1,3 млрд грн на повышение зарплат медикам в сентябре и октябре
На выплаты медикам из-за COVID-19 выделили более 233 млн грн, - МинсоцполитикиНа выплаты медикам из-за COVID-19 выделили более 233 млн грн, - Минсоцполитики
В Минздраве рассказали, сколько стоит лечение одного пациента с covid-19В Минздраве рассказали, сколько стоит лечение одного пациента с covid-19
В Кыргызстане на фоне протестов неизвестные захватили несколько месторождений золота, меди и угляВ Кыргызстане на фоне протестов неизвестные захватили несколько месторождений золота, меди и угля
Какие банки получили самую большую прибыль по итогам 8 месяцев. СписокКакие банки получили самую большую прибыль по итогам 8 месяцев. Список
НСЗУ выплатила более 5 млрд грн за экстренную медицинскую помощьНСЗУ выплатила более 5 млрд грн за экстренную медицинскую помощь
Регулятор выдал одному банку 62,5 миллиона рефинансаРегулятор выдал одному банку 62,5 миллиона рефинанса
Последние новости
Подгружаем последние новости