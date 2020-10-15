В Китае появится новый металлургический гигант

В китайской металлургической отрасли готовится новое мегаслияние. Корпорация Baowu Steel Group, крупнейший производитель стали в стране, берет под контроль компанию Sinosteel, которая является одним из ведущих производителей горнодобывающего и металлургического оборудования, а также занимается добычей и международными поставками полезных ископаемых.



Оба участника объединения представляют собой государственные компании, контролируемые корпорацией по управлению государственными активами (SASAC). Поэтому конкретный механизм их слияния еще предстоит разработать.



Заявлено, что объединение не потребует широкомасштабной реструктуризации активов, а котируемые на бирже подразделения Sinosteel — компании Sinosteel Engineering & Technology и Sinosteel Anhui Tianyuan Technology — продолжат работу в обычном режиме.



По оценкам китайских специалистов, одной из причин присоединения Sinosteel к группе Baowu являются большие долги компании, превышающие 100 млрд юаней (14,8 млрд долл.). В 2018 г. объем ее доходов составил 62,3 млрд юаней, а чистая прибыль — 181 млн юаней.



Благодаря интеграции Sinosteel группа Baowu повысит свою обеспеченность ресурсами и приобретет новые компетенции в сфере производства оборудования, торговли и логистики. Это весьма важно, так как Baowu, уже осуществившая в текущем году два поглощения металлургических компаний, не намерена на этом останавливаться.



По оценкам консалтинговой компании Mysteel, совокупные производственные мощности группы, в настоящее время составляющие немногим менее 120 млн т в год, могут достигнуть 200 млн т в год благодаря новым приобретениям.



