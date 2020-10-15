Alcoa решила закрыть алюминиевый завод в Испании

Alcoa решила закрыть алюминиевый завод в Испании

Американская корпорация Alcoa приняла решение о закрытии большей части мощностей алюминиевого завода San Ciprian в Испании.

Как сообщает компания, в первом квартале 2021 г. на предприятии плановой мощностью 228 тыс. т в год будет сокращено около 85% сотрудников. На нем останутся работать только около 100 человек. Находящийся на той же площадке глиноземный завод продолжит функционирование в обычном режиме.

По словам генерального директора Alcoa Роя Харви, испанский завод неконкурентоспособен, и что-либо с этим сделать невозможно. На предприятие действуют такие негативные факторы как высокие тарифы на электроэнергию в Испании, глобальный избыток алюминиевых мощностей и низкие цены. За первые девять месяцев 2020 г. оперативный убыток San Ciprian составил около 45 млн долл.

Ранее Alcoa пыталась продать завод и вела по этому поводу переговоры с британской группой GFG Alliance. Но сделка так и не была заключена.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На украинских заправках дорожает автогазНа украинских заправках дорожает автогаз
ОПЗ заявил о возвращении себе статуса крупнейшего налогоплательщика.ОПЗ заявил о возвращении себе статуса крупнейшего налогоплательщика.
НБУ хочет, чтобы банки запустили платежи со счета на счетНБУ хочет, чтобы банки запустили платежи со счета на счет
“Киевгорстрой” опроверг информацию о “результатах аудита” объектов “Аркады”“Киевгорстрой” опроверг информацию о “результатах аудита” объектов “Аркады”
В Норвегии может остановиться добыча нефтиВ Норвегии может остановиться добыча нефти
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия решила возобновить поставки битума в УкраинуРоSSия решила возобновить поставки битума в Украину
В Харькове заработал завод горячего цинкованияВ Харькове заработал завод горячего цинкования
Заводу Huta Czestochowa опять ищут покупателяЗаводу Huta Czestochowa опять ищут покупателя
Microsoft разрешила сотрудникам работать из дома постоянноMicrosoft разрешила сотрудникам работать из дома постоянно
США вводят антидемпинг на алюминиевый лист из 18 странСША вводят антидемпинг на алюминиевый лист из 18 стран
Шведская компания покупает в Польше алюминиевый заводШведская компания покупает в Польше алюминиевый завод
Рабочие испанского завода Alcoa начали бессрочную забастовкуРабочие испанского завода Alcoa начали бессрочную забастовку
Еврокомиссия решила обложить пошлиной алюминиевый профиль из КитаяЕврокомиссия решила обложить пошлиной алюминиевый профиль из Китая
Зеленский передал на приватизацию Житомирский ликеро-водочный заводЗеленский передал на приватизацию Житомирский ликеро-водочный завод
Иран запустил вторую линию завода South Kaveh мощностью 1,2 млн стальных слитковИран запустил вторую линию завода South Kaveh мощностью 1,2 млн стальных слитков
Последние новости
Подгружаем последние новости