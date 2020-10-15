МВФ подсчитал убытки мировой экономики от коронакризиса

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, мир может не досчитаться 28 триллионов долларов в виде потерянного валового внутреннего продукта. Такое заявление сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на открытии осенних встреч со Всемирным банком.



"В течение следующих пяти лет кризис, по имеющимся оценкам, может обойтись в 28 трлн долларов потерянного ВВП", - заявила она.



Как отметила Георгиева, из-за кризиса МВФ рассматривает варианты дальнейшей настройки инструментов кредитования для поддержки нуждающихся стран.



В МВФ напомнили, что предоставили финансирование 81 стране, приостановили выплату долга для беднейших стран-членов и мобилизовали 21 миллиард долларов для кредитования на беспроцентной основе.



Напомним, Всемирный банк зафиксировал рост количества бедных стран из-за коронакризиса. Всемирный банк констатировал погружение мировой экономики в глубочайшую рецессию за последние 80 лет.

