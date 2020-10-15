За 9 месяцев 2020 года Китай сократил экспорт алюминия

За 9 месяцев 2020 года Китай сократил экспорт алюминия

Согласно предварительным данным китайской таможни, в течение сентября 2020 года из КНР за рубеж было отправлено 426 469 тонн необработанного алюминия и алюминиевой продукции. Данный объём стал самым большим с апреля. Рост по сравнению с августом - 7,9%.

За январь-сентябрь показатели составили 3 561 191 тонну. Сокращение объёмов алюминиевого экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - 18,43% (результат 9 месяцев прошлого года - 4 365 868 тонн).

Данные по импорту необработанного алюминия и алюминиевой продукции КНР пока не опубликованы.

Производство первичного алюминия в Китае составило за сентябрь 3,11 млн. тонн, что на 7,68% больше в годовом сопоставлении, но на 2,51% ниже, чем в августе, сообщает Shanghai Metals Market. За три квартала объёмы выросли на 3,68% до 27,43 млн. тонн, потребление при этом улучшилось на 4,81% до 28,15 млн. тонн.


МинПром по материалам МеталлСервис

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