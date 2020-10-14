Количество безработных в Украине за год увеличилось на 59%

Количество вакансий в базе государственной службы занятости за год уменьшилась на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество безработных в Украине за год увеличилось на 59%
Фото: Facebook.com

По состоянию на 12 октября в Украине официально зарегистрировано 427 тысяч безработных. Это на 159 тысяч (на 59%) больше, чем по состоянию на аналогичную дату 2019 года.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Государственный центр занятости.

Отмечается, что с начала карантина, то есть с 12 марта, по 9 октября статус безработного получили 525 тысячи человек, это на 53% больше, чем за такой же период прошлого года. За этот же период 342 тысячи граждан нашли работу при содействии Центра занятости.

"Наиболее существенный рост количества безработных наблюдался в Киевской, Одесской, Закарпатской, Львовской областях и в Киеве (в 1,8-2,8 раза). При этом в Луганской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и Винницкой областях количество безработных выросло на 32-38%", - говорится в ответе Центра занятости.

Количество вакансий в базе государственной службы занятости за год уменьшилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, по данным

Минэкономразвития, в Украине с начала карантина из-за коронавируса Государственная служба занятости трудоустроила почти 90 тысяч человек.

По состоянию на начало мая 156 тысяч лиц зарегистрировались как безработные. В целом количество безработных, зарегистрированных в Службе занятости, составляет 456,8 тыс. человек, что на 148,5 тыс. или 48% больше, чем на соответствующую дату прошлого года (на 4 мая 2019 года количество безработных составляло 308,3 тыс. ).

При этом количество вакансий в условиях экономического спада уменьшилась до 53 тыс., что почти на 60% меньше, чем было в мае прошлого года.

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