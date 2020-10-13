Девальвация гривни "съела" урезание "зеленого" тарифа энергетиков, - Герус

По его словам, в какой-то момент у государства перестанет хватать денег на выплаты.

Девальвация курса гривни по отношению к евро, в котором зафиксирован «зеленый» тариф для инвесторов возобновляемых источников энергии (ВИЭ), нивелировала размер сокращения самого зеленого тарифа, предусмотренного законом 810-IX.

Об этом в интервью изданию «Лига.Бізнес» сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

«Наш «зеленый» тариф зафиксирован в евро, из-за чего в случае девальвации гривни он становится еще более неподъемным. Напомню, что евро за последние три месяца по отношению к гривне подорожало с 27 до 33 грн. Фактически, то урезание, которое мы сделали - его уже нет. Поэтому гривня девальвировала больше, чем сумма, на которую мы урезали «зеленый» тариф», - сказал он.

По его словам, сегодняшняя проблема рынка электроэнергии - это результат завышенных «зеленых» тарифов для СЭС и ВЭС.

«Еще в 2017 году было понятно, что государству рано или поздно просто перестанет хватать денег, чтобы их выплачивать. Сегодняшний кризис носит исключительно финансовый характер. Эту проблему как-то надо решить. Мы пытались ее решить законом о снижении «зеленого» тарифа», - отметил Герус.

Как подчеркнул глава энергетического комитета, украинская экономика не может безболезненно обслуживать слишком высокие "зеленые" тарифы.

«Когда в марте следующего года снова возрастет производство на СЭС, у нас снова возникнут долги и снова придется искать выход из ситуации», - резюмировал он.