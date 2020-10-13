В МВФ изменили прогноз влияния пандемии ковида на мировую экономику

Последствия пандемии будут менее ощутимыми, чем прогнозировали в июне.

В МВФ изменили прогноз влияния пандемии ковида на мировую экономику
Фото: publika.md

Международный валютный фонд ожидает, что влияние пандемии на глобальный экономический рост будет менее негативным, чем прогнозировалось в июне, и достигнет уровня минус 4,4% в 2020 году.

Об этом на брифинге 13 октября заявила главный экономист МВФ, директор Департамента исследований Фонда Гита Гопинат, сообщает Укринформ.

"В нашем последнем обзоре "Перспективы развития мировой экономики" мы продолжаем ожидать глубокой рецессии в 2020 году. По прогнозам, глобальный рост составит минус 4,4%, что является несколько лучшим показателем по сравнению с нашим анализом в июне", - отметила главный экономист МВФ .

Как отмечается в докладе, который представила Гопинат, разница между нынешним прогнозом и предыдущим составляет 0,8 процентного пункта.

При этом, по ее словам, ожидается, что в 2021 году рост будет несколько меньше, чем прогнозировалось четыре месяца назад, и составит 5,2% (по сравнению с прогнозируемыми ранее 5,4%).

Представительница МВФ также подчеркнула, что влияние пандемии ощутимо ударило по занятости, которая остается на уровне гораздо ниже, чем в прошлом году. По ее словам, ожидается, что в этом году около 90 миллионов человек почувствуют существенное ухудшение своего экономического положения.

Как сообщалось, МВФ улучшил прогноз относительно падения ВВП Украины в нынешнем году до минус 7,2% - вместо минус 8,2% по прогнозам, обнародованным Фондом в июне.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На украинских заправках дорожает автогазНа украинских заправках дорожает автогаз
Закон о сплите меняет рынок: 57 страховщиков могут прекратить деятельность — НБУЗакон о сплите меняет рынок: 57 страховщиков могут прекратить деятельность — НБУ
ОПЗ заявил о возвращении себе статуса крупнейшего налогоплательщика.ОПЗ заявил о возвращении себе статуса крупнейшего налогоплательщика.
“Киевгорстрой” опроверг информацию о “результатах аудита” объектов “Аркады”“Киевгорстрой” опроверг информацию о “результатах аудита” объектов “Аркады”
В Норвегии может остановиться добыча нефтиВ Норвегии может остановиться добыча нефти
Блок рекламы


Похожие новости
МВФ улучшил прогноз ВВП Украины до -7,2%МВФ улучшил прогноз ВВП Украины до -7,2%
МЭА прогнозирует падение спроса на газМЭА прогнозирует падение спроса на газ
Круизы «в никуда»: В Сингапуре придумали способ поддержать туризм в период пандемииКруизы «в никуда»: В Сингапуре придумали способ поддержать туризм в период пандемии
Американский инвестор прогнозирует «страшный кризис» в 2021 годуАмериканский инвестор прогнозирует «страшный кризис» в 2021 году
Всемирный банк прогнозирует спад ВВП Украины на 5,5%Всемирный банк прогнозирует спад ВВП Украины на 5,5%
В США проведут крупнейшую нефтяную сделку с начала пандемииВ США проведут крупнейшую нефтяную сделку с начала пандемии
ЕБРР ухудшил прогноз по росту ВВП УкраиныЕБРР ухудшил прогноз по росту ВВП Украины
Adamas Intelligence прогнозирует мировой дефицит редкоземельных металловAdamas Intelligence прогнозирует мировой дефицит редкоземельных металлов
ЕБРР ухудшил прогноз падения ВВП Украины до 5,5% в 2020 годуЕБРР ухудшил прогноз падения ВВП Украины до 5,5% в 2020 году
Коронавирус. Disney увольняет 28 тысяч сотрудников в США из-за пандемииКоронавирус. Disney увольняет 28 тысяч сотрудников в США из-за пандемии
Последние новости
Подгружаем последние новости