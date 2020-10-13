В МВФ изменили прогноз влияния пандемии ковида на мировую экономику

Последствия пандемии будут менее ощутимыми, чем прогнозировали в июне.

Международный валютный фонд ожидает, что влияние пандемии на глобальный экономический рост будет менее негативным, чем прогнозировалось в июне, и достигнет уровня минус 4,4% в 2020 году.

Об этом на брифинге 13 октября заявила главный экономист МВФ , директор Департамента исследований Фонда Гита Гопинат, сообщает Укринформ.

"В нашем последнем обзоре "Перспективы развития мировой экономики" мы продолжаем ожидать глубокой рецессии в 2020 году. По прогнозам, глобальный рост составит минус 4,4%, что является несколько лучшим показателем по сравнению с нашим анализом в июне", - отметила главный экономист МВФ .

Как отмечается в докладе, который представила Гопинат, разница между нынешним прогнозом и предыдущим составляет 0,8 процентного пункта.

При этом, по ее словам, ожидается, что в 2021 году рост будет несколько меньше, чем прогнозировалось четыре месяца назад, и составит 5,2% (по сравнению с прогнозируемыми ранее 5,4%).

Представительница МВФ также подчеркнула, что влияние пандемии ощутимо ударило по занятости, которая остается на уровне гораздо ниже, чем в прошлом году. По ее словам, ожидается, что в этом году около 90 миллионов человек почувствуют существенное ухудшение своего экономического положения.