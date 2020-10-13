Кабмин выделил 185 млн грн для пострадавших от пожаров на Луганщине
Средства выделены из резервного фонда.
На внеочередном заседании 13 октября Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 185 млн грн для компенсаций пострадавшим в результате лесных пожаров в Луганской области.
Для оказания материальной помощи семьям погибших предусмотрено по 200 тыс. грн; по 50 тыс. грн предполагается выделить каждому пострадавшему, который получил тяжелые травмы, 30 тысяч - получившим травмы средней тяжести и 20 тыс. грн - травмы легкой тяжести.
Тем людям, жилье которых было разрушено, будет выделено по 300 тыс. грн на семью, на частичный ремонт - 50 тыс. грн.
Напомним, спасатели 9 дней тушили пожары в Луганской области, возникшие 30 сентября. В результате пожаров погибли 11 человек, пострадали 19, в том числе три сотрудника ГСЧС. В зону поражения попало 32 населенных пункта. Эвакуированы 150 человек.