Кабмин выделил 185 млн грн для пострадавших от пожаров на Луганщине

Средства выделены из резервного фонда.

Кабмин выделил 185 млн грн для пострадавших от пожаров на Луганщине
Фото: ДСНС

На внеочередном заседании 13 октября Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 185 млн грн для компенсаций пострадавшим в результате лесных пожаров в Луганской области.

Для оказания материальной помощи семьям погибших предусмотрено по 200 тыс. грн; по 50 тыс. грн предполагается выделить каждому пострадавшему, который получил тяжелые травмы, 30 тысяч - получившим травмы средней тяжести и 20 тыс. грн - травмы легкой тяжести.

Тем людям, жилье которых было разрушено, будет выделено по 300 тыс. грн на семью, на частичный ремонт - 50 тыс. грн.

Напомним, спасатели 9 дней тушили пожары в Луганской области, возникшие 30 сентября. В результате пожаров погибли 11 человек, пострадали 19, в том числе три сотрудника ГСЧС. В зону поражения попало 32 населенных пункта. Эвакуированы 150 человек.

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