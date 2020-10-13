Всемирный банк хочет, чтобы частные инвесторы простили кредиты самых бедных стран

Всемирный банк хочет, чтобы частные инвесторы простили кредиты самых бедных стран

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс призвал частных кредиторов присоединиться к инициативе "большой двадцатки" по заморозке выплат по кредитам для беднейших стран. Он сказал об этом Bloomberg. 

Д.Малпасс отметил необходимость продления моратория, введенного в мае, до конца 2021 года и потребовал больших усилий от Китая.

"Мы должны сделать гораздо больше, - сказал он. - Коммерческие кредиторы, включая банки и хедж-фонды, должны были присоединиться к инициативе. К сожалению, они не сделали этого, и даже двусторонние официальные кредиторы участвовали не полностью".

По словам главы ВБ, рецессия в развивающихся странах, за исключением Китая, оказалась хуже, чем ожидалось, и инициатива "большой двадцатки" лишь частично облегчает бремя беднейших стран из-за недостаточного участия Пекина и частных кредиторов.

На этой неделе Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) проводят свои годовые встречи, на этот раз проходят в виртуальном формате. Как ожидается, главной темой мероприятий станут растущие долговые обязательства.

МинПром по материалам Интерфакс

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