МВФ улучшил прогноз ВВП Украины до -7,2%

Падение будет не таким сильным, как ожидалось ранее.

Международный валютный фонд улучшил прогноз ВВП Украины до -7,2% в 2020 году по сравнению с минус 8,2% по прогнозам, обнародованным Фондом в июне.

Об этом говорится в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).

При этом МВФ ожидает, что ВВП Украины в 2021 году вырастет не на 1,1%, как прогнозировалось ранее, а на 3,0%.

Кроме того, по прогнозу МВФ , инфляция в Украине опустится с 7,9% по итогам прошлого года до 3,2% по итогам нынешнего и ускорится до 6,0% в 2021 году.

Уровень безработицы в Украине, по расчетам МВФ , увеличится до 11,0% в 2020 году и опустится до 9,6% в 2021-м.

Предыдущий прогноз по инфляции предусматривал 4,5% в этом году и 7,2% в следующем, а по безработице - 12,6% и 12,0% соответственно.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины оценивает сокращение объемов ВВП в январе-августе 2020 году на уровне 5,8%.