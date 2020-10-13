Три банка подключили шеринг цифровых документов. Еще 30 готовятся это сделать

Приватбанк, А-Банк и monobank запустили возможность шеринга цифровых документов с помощью мобильного приложения «Дія». Об этом сообщил вице-премьер министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время пресс-брифинга «Цифровизация банковских услуг: первые победы и планы».

Три банка подключили шеринг цифровых документов. Еще 30 готовятся это сделать
Фото: nashkiev.ua

О чем рассказал министр

«Мы запустили услугу (...) цифровой шеринг документов. Уже присоединились три банка. Еще более 30 банков на этапе адаптации этой технологии», – сказал Федоров.

«Надеемся, что взятый нами темп продержится два-три месяца, пока все банки не изъявят желание стать участниками совместной с „Дія“ программы, — добавил глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Что такое цифровой шеринг и для чего он

«Это цифровая революция для государства. Вы сможете передавать копии документов (паспорт, ИНН, свидетельство о рождении) нажав ОK на пуш сообщения в „Дії“.

Например, когда банк требует паспорт для снятия копии при открытии счета онлайн, во время заселения в отель и в сотнях других жизненных ситуаций», — сказал Федоров.

Напомним

  • Приватбанк и monobank 5 октября запустили возможность удаленного открытия банковского счета с помощью цифрового паспорта в мобильном приложении „Дія“. Отныне гражданам при дистанционном открытии счета в банке не нужно физически предъявлять ID-карту или биометрический загранпаспорт, если они имеют цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении «Дія».

  • Ранее министерство запустило онлайн-гид по всем госуслугам, где содержится информация о их получения.

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