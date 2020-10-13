Ощадбанк за 9 месяцев выдал более 450 миллионов кредитов на жилье

За 9 месяцев 2020 года Ощадбанк выдал более 800 ипотечных кредитов на сумму более 450 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

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Итоги квартала

Лучший результат продемонстрирован в третьем квартале — клиенты банка получили более 400 кредитов на сумму 240 млн грн.

«С начала этого года мы уже инвестировали в жилье наших клиентов почти полмиллиарда гривен, а третий квартал стал самым успешным. Только в сентябре наши клиенты получили около 170 кредитов на сумму более 93 млн грн. За последние четыре года это второй рекордный показатель, который продемонстрировали специалисты Ощада только за месяц работы в этом направлении», — отметил Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка.

Среди самых популярных ипотечных программ Ощадбанка:

Недвижимость на первичном рынке;

Недвижимость на вторичном рынке;

Кредит под ипотеку;

Программа на жилье для внутренне перемещенных лиц.

Плюсы программ Ощадбанка

Преимущество большинства ипотечных программ Сбербанка — фиксированная процентная ставка на протяжении всего срока пользования кредитом. Клиент изначально может четко оценить полную стоимость кредита и определить сумму платежа за каждый месяц пользования им.

Кроме того, в этом году Ощадбанк предложил уникальные программы ипотечного кредитования под 9,99% годовых в гривне: