Ощадбанк за 9 месяцев выдал более 450 миллионов кредитов на жилье

За 9 месяцев 2020 года Ощадбанк выдал более 800 ипотечных кредитов на сумму более 450 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Ощадбанк за 9 месяцев выдал более 450 миллионов кредитов на жилье
Фото: grad.ua

Итоги квартала

Лучший результат продемонстрирован в третьем квартале — клиенты банка получили более 400 кредитов на сумму 240 млн грн.

«С начала этого года мы уже инвестировали в жилье наших клиентов почти полмиллиарда гривен, а третий квартал стал самым успешным. Только в сентябре наши клиенты получили около 170 кредитов на сумму более 93 млн грн. За последние четыре года это второй рекордный показатель, который продемонстрировали специалисты Ощада только за месяц работы в этом направлении», — отметил Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка.

Среди самых популярных ипотечных программ Ощадбанка:

  • Недвижимость на первичном рынке;
  • Недвижимость на вторичном рынке;
  • Кредит под ипотеку;
  • Программа на жилье для внутренне перемещенных лиц.

Плюсы программ Ощадбанка

Преимущество большинства ипотечных программ Сбербанка — фиксированная процентная ставка на протяжении всего срока пользования кредитом. Клиент изначально может четко оценить полную стоимость кредита и определить сумму платежа за каждый месяц пользования им.

Кроме того, в этом году Ощадбанк предложил уникальные программы ипотечного кредитования под 9,99% годовых в гривне:

  • в апреле внедрена программа «Конечно, Док» для работников медицинской сферы;
  • в июле расширен круг клиентов и запущена программа «Конечно, 9,99». Этой программой (кредиты на жилье под 9,99% годовых), кроме медиков, могут воспользоваться работники Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сотрудники сферы образования, государственных организаций, а также физические лица, которые планируют приобрести квартиры на вторичном рынке в жилых комплексах от партнера банка — компании KAN.

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