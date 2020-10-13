Ощадбанк за 9 месяцев выдал более 450 миллионов кредитов на жилье
За 9 месяцев 2020 года Ощадбанк выдал более 800 ипотечных кредитов на сумму более 450 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.
Итоги квартала
Лучший результат продемонстрирован в третьем квартале — клиенты банка получили более 400 кредитов на сумму 240 млн грн.
«С начала этого года мы уже инвестировали в жилье наших клиентов почти полмиллиарда гривен, а третий квартал стал самым успешным. Только в сентябре наши клиенты получили около 170 кредитов на сумму более 93 млн грн. За последние четыре года это второй рекордный показатель, который продемонстрировали специалисты Ощада только за месяц работы в этом направлении», — отметил Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка.
Среди самых популярных ипотечных программ Ощадбанка:
- Недвижимость на первичном рынке;
- Недвижимость на вторичном рынке;
- Кредит под ипотеку;
- Программа на жилье для внутренне перемещенных лиц.
Плюсы программ Ощадбанка
Преимущество большинства ипотечных программ Сбербанка — фиксированная процентная ставка на протяжении всего срока пользования кредитом. Клиент изначально может четко оценить полную стоимость кредита и определить сумму платежа за каждый месяц пользования им.
Кроме того, в этом году Ощадбанк предложил уникальные программы ипотечного кредитования под 9,99% годовых в гривне:
- в апреле внедрена программа «Конечно, Док» для работников медицинской сферы;
- в июле расширен круг клиентов и запущена программа «Конечно, 9,99». Этой программой (кредиты на жилье под 9,99% годовых), кроме медиков, могут воспользоваться работники Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сотрудники сферы образования, государственных организаций, а также физические лица, которые планируют приобрести квартиры на вторичном рынке в жилых комплексах от партнера банка — компании KAN.