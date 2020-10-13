Банки закрыли 250 отделений за 3 квартал

Украинские банки в июле-сентябре 2020 года закрыли 251 структурное подразделение, сократив региональную сеть к 1 октября до 7,329 тысячи отделений. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Фото: depositphotos.com

Кто закрывал отделения

Больше всего отделений в третьем квартале закрыл государственный Ощадбанк – 166, сократив их общее количество до 1,931тыс. За тот же период Приватбанк закрыл 83 отделения, сократив их общее количество до 1,75 тыс.

Кто открывал

В то же время по итогам июля-сентября этого года государственный Укргазбанк открыл 21 подразделение, расширив свою региональную сеть до 269 филиалов, 5 отделений открыл А-Банк (до 235) и по три – Мегабанк (до 153) и Айбокс Банк (до 42).

У каких банков самая большая сеть отделений

На 1 октября Ощадбанк остается лидером по количеству отделений — 1,931 тыс, второе место занимает Приватбанк — 1,75 тыс., третье – Райффайзен банк Аваль — 456, четвертое – Укрсиббанк - 278, пятое – Укргазбанк — 269.