Вкладчики банка Аркада уже получили более 100 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продолжает выплачивать гарантированное возмещение вкладчикам неплатежеспособного банка Аркада в пределах 200 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фото: tsn.ua

Сколько выплачено

Всего с начала выплат по состоянию на 12 октября 2020 вкладчики банка получили средства на сумму более 100 млн грн. За это время было осуществлено более 1100 выплат.

За прошедшую неделю Фондом осуществлено около 600 выплат на общую сумму около 50 млн грн.

Где как получить средства

Напоминаем, что вкладчики неплатежеспособного банка могут быстро и удобно получить свои средства через любое отделение каждого из банков-агентов Фонда, которые присоединились к автоматизированной системы:

Кредобанк;

Правекс-Банк;

Альфа-Банк;

Укргазбанк;

ПУМБ;

ТАСкомбанк;

Идея Банк;

банк «Південний»;

Приватбанк;

Универсалбанк;

Ощадбанк.

Для получения средств вкладчикам необходимо обратиться в один из указанных банков-агентов Фонда с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и идентификационным номером.

Напомним