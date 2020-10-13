СБУ проводит следственные действия на объектах БРСМ-Нафта, однако они не связаны с предполагаемым финансированием Шария

Служба безопасности Украины проводит следственные действия на объектах сети автозаправочных станций БРСМ-Нафта.

Информацию о следственных действиях в комментарии LB.ua подтвердили в пресс-центре СБУ .

"Да, подтверждаю. Следственные действия проходят на основании постановлений суда, полученных еще задолго до публикации. Они не связаны с опубликованным расследованием", - сообщили в пресс-центре СБУ .

Детали следственных действий будут обнародованы после их завершения.

Напомним, что в новом расследовании журналистов Bihus.info, которые получили доступ к внутренней переписке партии, говорится, что деятельность политического проекта "Партия Шария", который ведет пророSSийский пропагандист Анатолий Шарий, финансирует всеукраинская сеть автозаправочных станций БРСМ-Нафта.

По их информации, одобряет все неофициальные финансовые затраты на деятельность проекта Шария Анджела Ларкина, которая является руководителем ряда предприятий бренда БРСМ-Нафта. Согласно официальному отчету, за первый квартал 2020 года "Партия Шария" получила 1 168 653 гривен "пожертвований", из которых на зарплату сотрудников потратили 224 714 гривен, однако, согласно неофициальной отчетности, только за один месяц партия потратила на зарплаты 1,3 млн гривен . Гонорары различных экспертов, которые в эфире телеканалов продвигают Шария, в эту сумму не входят.

Из переписки следует, что сотрудников партии даже обязывают пользоваться бензином БРСМ-Нафты.