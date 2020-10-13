Гетманцев предлагает отложить повышение минималки до 6500 гривен до декабря 2021 года
Глава профильного комитета Рады призвал "не переоценивать потери бюджета от этого решения".
Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат Даниил Гетманцев предлагает отложить повышение минимальной зарплаты в Украине до уровня в 6500 гривен до декабря 2021 года.
Об этом он сказал в интервью ТСН.uа.
"Зачем повышать минимальную заработную плату? В 2015 году по требованию МВФ правительством Яценюка, если я не ошибаюсь, были заморожены социальные стандарты. В настоящее время прожиточный минимум в бюджете вдвое меньше фактического, который считает само государство. Надо пересматривать стандарты? Надо. Есть ли возможности пересмотреть стандарты мгновенно и привести их в соответствие с требованиями современности? Таких возможностей нет", - отметил Гетманцев.
Он также добавил, что пересматривать эти стандарты необходимо постепенно.
"Кстати, до нашего решения о повышении минималки до 5 тыс. грн треть работников была на грани абсолютной бедности. То есть они зарабатывали меньше, чем им необходимо было для физического выживания. Каждый месяц Минсоцполитики пересчитывает фактический прожиточный минимум. В июле было 5050 грн, а мы подняли до 5 тыс. грн. Другими словами, мы не подняли минималку до такого уровня, но приблизились. В следующем году должны перейти эту минимальную границу. Повышение будет на 9,3%. То есть, мы стремимся к тому, чтобы наша минимальная заработная плата была выше этого минимума. Также мы должны довести соотношение средней и минимальной заработной платы до уровня европейских стран", - сказал глава профильного комитета.
Гетманцев призвал "не переоценивать потери бюджета от этого решения".
"То есть какого-то колоссального негативного влияния на бюджет мы не ожидаем вообще. В то же время нельзя отрицать дополнительную нагрузку на бизнес, на фонд оплаты труда. Действительно, повышая заработные платы, мы можем получить тенизацию зарплат, когда людей будут переводить на полставки и т.д. Да, в этом есть проблема. Поэтому мне кажется, что оптимальная сумма для повышения зарплаты - это 6 тыс. грн, а не 6,5 тыс. грн. То есть я бы остановился на 6 тыс. грн", - сказал депутат.
Он также предложил отложить повышение минималки до конца следующего года, хотя оно предусмотрено бюджетом-2021 до 6,5 тыс. грн.
"Да. Но я бы отложил это повышение до 1 декабря 2021 года. Тогда, мне кажется, мы бы нормально прошли этот год. Ведь это будет меньше влиять и на инфляцию, и на налоговое давление на бизнес", - сказал Гетманцев.
Напомним, минимальная заработная плата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4723 грн. В 2019 году минимальная зарплата составляла 4173 гривны, годом ранее - 3723 гривны.
В июне президент Владимир Зеленский поручил правительству за год поднять минимальную зарплату на 40% - с нынешних 4723 гривен до 6500 гривен.