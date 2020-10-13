Гетманцев предлагает отложить повышение минималки до 6500 гривен до декабря 2021 года

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат Даниил Гетманцев предлагает отложить повышение минимальной зарплаты в Украине до уровня в 6500 гривен до декабря 2021 года.

Об этом он сказал в интервью ТСН.uа.

"Зачем повышать минимальную заработную плату? В 2015 году по требованию МВФ правительством Яценюка, если я не ошибаюсь, были заморожены социальные стандарты. В настоящее время прожиточный минимум в бюджете вдвое меньше фактического, который считает само государство. Надо пересматривать стандарты? Надо. Есть ли возможности пересмотреть стандарты мгновенно и привести их в соответствие с требованиями современности? Таких возможностей нет", - отметил Гетманцев.

Он также добавил, что пересматривать эти стандарты необходимо постепенно.

"Кстати, до нашего решения о повышении минималки до 5 тыс. грн треть работников была на грани абсолютной бедности. То есть они зарабатывали меньше, чем им необходимо было для физического выживания. Каждый месяц Минсоцполитики пересчитывает фактический прожиточный минимум. В июле было 5050 грн, а мы подняли до 5 тыс. грн. Другими словами, мы не подняли минималку до такого уровня, но приблизились. В следующем году должны перейти эту минимальную границу. Повышение будет на 9,3%. То есть, мы стремимся к тому, чтобы наша минимальная заработная плата была выше этого минимума. Также мы должны довести соотношение средней и минимальной заработной платы до уровня европейских стран", - сказал глава профильного комитета.

Гетманцев призвал "не переоценивать потери бюджета от этого решения".

"То есть какого-то колоссального негативного влияния на бюджет мы не ожидаем вообще. В то же время нельзя отрицать дополнительную нагрузку на бизнес, на фонд оплаты труда. Действительно, повышая заработные платы, мы можем получить тенизацию зарплат, когда людей будут переводить на полставки и т.д. Да, в этом есть проблема. Поэтому мне кажется, что оптимальная сумма для повышения зарплаты - это 6 тыс. грн, а не 6,5 тыс. грн. То есть я бы остановился на 6 тыс. грн", - сказал депутат.

Он также предложил отложить повышение минималки до конца следующего года, хотя оно предусмотрено бюджетом-2021 до 6,5 тыс. грн.

"Да. Но я бы отложил это повышение до 1 декабря 2021 года. Тогда, мне кажется, мы бы нормально прошли этот год. Ведь это будет меньше влиять и на инфляцию, и на налоговое давление на бизнес", - сказал Гетманцев.

Напомним, минимальная заработная плата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4723 грн. В 2019 году минимальная зарплата составляла 4173 гривны, годом ранее - 3723 гривны.

В июне президент Владимир Зеленский поручил правительству за год поднять минимальную зарплату на 40% - с нынешних 4723 гривен до 6500 гривен.