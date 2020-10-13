Индия ввела пошлины на нержавеющий х/к прокат из Индонезии

Министерство финансов Индии по рекомендации Directorate General of Trade Remedies (DGTR) ввело предварительные компенсационные пошлины на нержавеющий холоднокатаный прокат индонезийского производства.



Пошлины вводятся на четыре месяца с 9 октября. Затем они должны быть отменены или заменены окончательными. Их ставка составляет от 22,31 до 24,83%.



Расследование по иску, поданному несколькими индийскими производителями нержавеющей стали, стартовало в октябре 2019 г. Как заявляет DGTR, установлено, что индонезийские компании получали незаконную поддержку от государства в виде субсидий на уголь и электроэнергию, экспортных кредитов и страхования и т. д.



Индонезия является крупнейшим торговым партнером Индии среди стран АСЕАН. В 2019/2020 финансовом году (апрель/март) оборот двусторонней торговли составил 19,18 млрд долл. При этом положительный баланс в ней имеет Индонезия.



