В Харькове заработал завод горячего цинкования

Решение об открытии нового завода, который будет предлагать услуги по горячему цинкованию и сопутствующим услугам, компания "Эскаль" приняла в 2019 г. Об этом рассказал на странице в Фейсбук СЕО компании Даниил Шуфани.



Компания производит оросительное оборудование, крайне востребованное сейчас в сельском хозяйстве Украины, из труб черного металла, которые после металлообработки нужно цинковать. По словам Д.Шуфани, услугу горячего цинкования заказывали ранее на аутсорсинг. И к сожалению, регулярно сталкивались с задержками по обработке заказов и тратили дополнительное время на логистику.



Поэтому, чтобы оперативно производить и отгружать без задержек оборудование высокого качества, "Эскаль" решила диверсифицировать бизнес и инвестировать средства в создание еще одного собственного завода, который закроет все потребности компании и позволит предлагать широкий комплекс услуг по металлообработке в Восточной Украине.



Общая площадь предприятия составляет 5 280 кв. м. Из них 3 280 кв. м – производство, 2 000 кв. м – площадки. На заводе используются самые актуальные технологии, установлена линия из Германии, современная, технологичная, не имеющая аналогов в Украине, созданы новые рабочие места.



