Локализация обеспечит привлечение инвестиций в украинскую промышленность – АвтоКрАЗ

Локализация обеспечит привлечение инвестиций в украинскую промышленность – АвтоКрАЗ

Кременчугский автомобильный завод "АвтоКрАЗ", единственный в Украине производитель грузовой и специальной техники, поддерживает законопроект №3739 о локализации производства в государственных закупках машиностроительной продукции, который станет инструментом для привлечения инвестиций в украинскую промышленность и стимулирует занятость населения.

Об этом говорится в письме генерального директора "АвтоКрАЗа" Романа Черняка в адрес главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи.

"Это позволит повысить уровень эффективности реализации государственной политики в сфере публичных закупок и обеспечит условия для привлечения инвестиций в отечественную промышленность, локализации производства и создании новых рабочих мест", - сказано в документе.

Глава "АвтоКрАЗ" обратил внимание на то, что мировая практика признает эффективность применения в критических ситуациях механизма публичных закупок и поддержки национальных производителей для безотлагательного решения вопросов занятости, наполнения бюджетов, восстановление отдельных секторов экономики и регионов.

"В то же время Украина сегодня не в полной мере использует потенциал системы публичных закупок как инструмента для привлечения инвестиций и развития инноваций с целью стимулирования занятости и обеспечения технологической способности отечественной промышленности", - подчеркивается в письме.

Кроме того, по мнению Р.Черняка, отдельные примеры публичных закупок свидетельствуют о предоставлении искусственного преимущества импортным товарам и дискриминации отечественных производителей. При этом значительное количество тендеров имеют все признаки проведения под конкретных победителей, отмечают на «АвтоКрАЗе».

"Например, в требованиях тендерной документации заявляют срок поставки сложной технологической продукции (грузовых автомобилей и спецтехники) короче реального производственного цикла, и под этот срок подпадают только поставщики, имеющие уже готовые автомобили. Условия оплаты с отсрочкой платежа на 30 дней, также играют на руку поставщику, который заранее был готов к тендеру. Условия поставки (DAP согласно Инкотермс-2010) сразу предоставляют преимущество импортной продукции, ведь за растаможку автомобилей заплатит покупатель", - акцентируется в письме.

Таким образом, "АвтоКрАЗ" был дискриминирован подобными условиями закупок. "Практика применения действующего Закона Украины «О публичных закупках» и включения в оценки конкурсных предложений критерия наиболее экономически выгодного предложения в большинстве случаев не приводит к выбору самой низкой цены и экономии бюджетных средств. Как результат, имеем ситуацию нарушение основного принципа осуществления публичных закупок - максимальной экономии, эффективности и пропорциональности", - констатируется в документе.

Как сообщалось, 21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект №3739 о локализации, направленный на развитие машиностроения. Документ предполагает преференции при государственных закупках с требованием локализации 25-40% производства в Украине с 2021 года с дальнейшим повышением еще на 15 п.п. с 2024 года.



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