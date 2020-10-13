В январе-сентябре Китай сократил экспорт стали почти на 20%

В течение января-сентября 2020 года из Китая за рубеж было отгружено 40,4 млн. тонн готового проката - на 19,6% меньше в годовом соотношении (для сравнения - за 8 месяцев сокращение составило 18,6%), сообщает Mysteel со ссылкой на данные таможенного управления КНР .



Стальной импорт в Китай за три квартала достиг уровня в 15,1 млн. тонн. Рост объёмов к аналогичному периоду 2019 года - 72,2%.

