Центрэнерго решило оценить непрофильные активы

Центрэнерго решило оценить непрофильные активы

Государственное ПАО "Центрэнерго" начало процедуру оценки непрофильных активов для дальнейшей продажи через систему "Прозоро.Продажи".

Реализация непрофильных активов проводится в рамках комплексной оптимизации для достижения положительной финансовой динамики на предприятии.

"Процесс уже стартовал, начата процедура оценки такого имущества – непрофильных активов", – сообщили в "Центрэнерго".

При этом в компании отметили, что ее акционер – Фонд госимущества - поддержал инициативу продажи непрофильных активов.

Относительно создания вертикально-интегрированной компании при участии "Центрэнерго" и госшахт, в компании указали, что ПАО продолжает настаивать на проведении предварительного аудита всех без исключения шахт, которые потенциально могут быть переданы.

"Главное условие стоимости добычи угля на этих шахтах – возможность выхода на рыночную себестоимость единицы электроэнергии", – подчеркнули в компании.

МинПром по материалам uaprom.info

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На украинских заправках дорожает автогазНа украинских заправках дорожает автогаз
Закон о сплите меняет рынок: 57 страховщиков могут прекратить деятельность — НБУЗакон о сплите меняет рынок: 57 страховщиков могут прекратить деятельность — НБУ
ОПЗ заявил о возвращении себе статуса крупнейшего налогоплательщика.ОПЗ заявил о возвращении себе статуса крупнейшего налогоплательщика.
“Киевгорстрой” опроверг информацию о “результатах аудита” объектов “Аркады”“Киевгорстрой” опроверг информацию о “результатах аудита” объектов “Аркады”
В Норвегии может остановиться добыча нефтиВ Норвегии может остановиться добыча нефти
Блок рекламы


Похожие новости
Коломойский обжаловал в суде право Ощадбанка на компенсацию от РоSSии за активы в КрымуКоломойский обжаловал в суде право Ощадбанка на компенсацию от РоSSии за активы в Крыму
Кабмин намерен объединить Центрэнерго с госшахтамиКабмин намерен объединить Центрэнерго с госшахтами
Кабмин согласился на создание АО с участием госшахт и ЦентрэнергоКабмин согласился на создание АО с участием госшахт и Центрэнерго
Китайская Jingye Group хочет купить британские активы Tata SteelКитайская Jingye Group хочет купить британские активы Tata Steel
Суд отказал Центрэнерго во взыскании с Укрэнерго 565 млн грнСуд отказал Центрэнерго во взыскании с Укрэнерго 565 млн грн
Cleveland-Cliffs купит за1,4 млрд долл. активы ArcelorMittal в СШАCleveland-Cliffs купит за1,4 млрд долл. активы ArcelorMittal в США
Brexit: JPMorgan выведет активы на $230 миллиардов из БританииBrexit: JPMorgan выведет активы на $230 миллиардов из Британии
Фонд гарантирования продал активы 6 банков-банкротов на 79,74 миллионаФонд гарантирования продал активы 6 банков-банкротов на 79,74 миллиона
Центрэнерго не теряет надежды купить нужный уголь на биржеЦентрэнерго не теряет надежды купить нужный уголь на бирже
Центрэнерго полностью рассчиталось с ДТЭК за поставленный угольЦентрэнерго полностью рассчиталось с ДТЭК за поставленный уголь
Последние новости
Подгружаем последние новости