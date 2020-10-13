Заводу Huta Czestochowa опять ищут покупателя

Заводу Huta Czestochowa опять ищут покупателя

Суд польского города Ченстохова своим решением разорвал заключенную в августе текущего года сделку по продаже металлургического завода Huta Czestochowa инвестиционной компании с китайским капиталом Sunningwell Steel Polska вследствие того, что покупатель не внес вовремя положенную сумму — 220 млн злотых (58 млн долл.).

В соответствии с вердиктом суда во второй половине октября должен быть проведен новый тендер, в котором Sunningwell не имеет права участвовать.

В то же время, как заявил председатель правления Sunningwell Марек Фридрих, компания не смогла вовремя перечислить плату по причине отсутствия полной описи имущества Huta Czestochowa. Вследствие этого она обратилась в суд с просьбой о продлении срока оплаты, но получила отказ.

Компания Sunningwell управляла обанкротившимся заводом по выпуску толстолистовой стали с 2019 г. и неоднократно выражала заинтересованность в его выкупе. Тем более, что в начале 2020 г. приобрела завод в Румынии и планировала покупку других металлургических активов в странах Центральной и Восточной Европы.

В сентябре М.Фридрих заявлял, что бизнес Huta Czestochowa стал вполне прибыльным вследствие дефицита толстолистовой стали на европейском рынке. По его словам, завод, способный выпускать до 1,2 млн т стали в год, получил на четвертый квартал заказы на 170 тыс. т продукции.

Ранее на Huta Czestochowa претендовала британская металлургическая группа Liberty Group. Но ее заявка на проводившийся в конце июля тендер опоздала и не была подкреплена требуемым депозитом, поэтому не рассматривалась.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На украинских заправках дорожает автогазНа украинских заправках дорожает автогаз
Закон о сплите меняет рынок: 57 страховщиков могут прекратить деятельность — НБУЗакон о сплите меняет рынок: 57 страховщиков могут прекратить деятельность — НБУ
ОПЗ заявил о возвращении себе статуса крупнейшего налогоплательщика.ОПЗ заявил о возвращении себе статуса крупнейшего налогоплательщика.
“Киевгорстрой” опроверг информацию о “результатах аудита” объектов “Аркады”“Киевгорстрой” опроверг информацию о “результатах аудита” объектов “Аркады”
В Норвегии может остановиться добыча нефтиВ Норвегии может остановиться добыча нефти
Блок рекламы


Похожие новости
Автогаз в Украине опять начал дорожатьАвтогаз в Украине опять начал дорожать
В поисках угля Центрэнерго опять собралась на биржуВ поисках угля Центрэнерго опять собралась на биржу
Национальный банк опять начал валить гривнуНациональный банк опять начал валить гривну
В Европе ищут замену слишком подорожавшей роSSийской нефтиВ Европе ищут замену слишком подорожавшей роSSийской нефти
Суд опять разрешил арестовать Жеваго заочноСуд опять разрешил арестовать Жеваго заочно
Стало известно имя потенциального покупателя СбербанкаСтало известно имя потенциального покупателя Сбербанка
Huta Czestochowa опять выставят на продажуHuta Czestochowa опять выставят на продажу
В Швеции ищут человека, который готов просто включать свет утром за $2300 в месяцВ Швеции ищут человека, который готов просто включать свет утром за $2300 в месяц
Порошенко опять стал долларовым миллиардеромПорошенко опять стал долларовым миллиардером
Долги Гарантированного покупателя энергии могут достичь 32 млрд грнДолги Гарантированного покупателя энергии могут достичь 32 млрд грн
Последние новости
Подгружаем последние новости