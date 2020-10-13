Заводу Huta Czestochowa опять ищут покупателя

Суд польского города Ченстохова своим решением разорвал заключенную в августе текущего года сделку по продаже металлургического завода Huta Czestochowa инвестиционной компании с китайским капиталом Sunningwell Steel Polska вследствие того, что покупатель не внес вовремя положенную сумму — 220 млн злотых (58 млн долл.).



В соответствии с вердиктом суда во второй половине октября должен быть проведен новый тендер, в котором Sunningwell не имеет права участвовать.



В то же время, как заявил председатель правления Sunningwell Марек Фридрих, компания не смогла вовремя перечислить плату по причине отсутствия полной описи имущества Huta Czestochowa. Вследствие этого она обратилась в суд с просьбой о продлении срока оплаты, но получила отказ.



Компания Sunningwell управляла обанкротившимся заводом по выпуску толстолистовой стали с 2019 г. и неоднократно выражала заинтересованность в его выкупе. Тем более, что в начале 2020 г. приобрела завод в Румынии и планировала покупку других металлургических активов в странах Центральной и Восточной Европы.



В сентябре М.Фридрих заявлял, что бизнес Huta Czestochowa стал вполне прибыльным вследствие дефицита толстолистовой стали на европейском рынке. По его словам, завод, способный выпускать до 1,2 млн т стали в год, получил на четвертый квартал заказы на 170 тыс. т продукции.



Ранее на Huta Czestochowa претендовала британская металлургическая группа Liberty Group. Но ее заявка на проводившийся в конце июля тендер опоздала и не была подкреплена требуемым депозитом, поэтому не рассматривалась.



