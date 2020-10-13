Добыча Vale в текущем году составит 310 млн тонн руды - финдиректор

Бразильская компания Vale намерена в текущем году добыть примерно 310 млн. тонн железной руды. Об этом заявил финансовый директор Лучано Сиани Пирес в интервью Bloomberg Television.



В сентябре экспорт железной руды из Бразилии достиг самого высокого уровня с 2015 года."Китай производит более 3 миллионов тонн стали в день в течение последних 69 дней. Спрос сейчас очень высок", - сказал он.



Vale также рассчитывает достичь мощности по добыче железной руды в 400 миллионов тонн в год за счет увеличения объемов производства на своих предприятиях.



В настоящее время производственная мощность компании составляет 318 миллионов тонн в год. В 2018 году, до обрушения плотины Брумадинью, Vale произвела 385 миллионов тонн.

