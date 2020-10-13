МЭА прогнозирует падение спроса на газ

МЭА прогнозирует падение спроса на газ

Спрос на газ в мире упадет на рекордные 3% в 2020 году, но затем быстро восстановится и к 2030 году вырастет на 15% к уровню 2019 года, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежегодном докладе World Energy Outlook, сообщает Прайм.

"Ожидается, что в 2020 году спрос на природный газ сократится на 3%, что будет самым большим ежегодным падением спроса с тех пор, как он стал одним из основных видов топлива в 1930-х годах", — пишет агентство.

МЭА отмечает, что газ оказался более устойчивым к эффектам кризиса Covid-19, чем уголь и нефть. Использование газа в строительном секторе, как правило, в большей степени зависит от погодных условий, а снижение потребления в коммерческих и общественных зданиях в период карантина было отчасти компенсировано ростом бытового потребления.

В целом спрос на газ для промышленности в 2020 году снизится на 4%, прогнозирует агентство. При этом после падения в текущем году спрос на газ вернется к росту.

"Согласно прогнозу, глобальный спрос на газ быстро восстановится, достигнув 4,6 триллиона кубометров к концу десятилетия, что означает, что в 2030 году он будет почти на 15% выше, чем в 2019 году", — говорится в докладе.

В первую очередь рост спроса будет обеспечен странами с формирующимся рынком и развивающейся экономикой, а на зрелых рынках спрос в целом будет статичен. На Китай и Индию придется около 45% общего прироста спроса на газ в течение следующего десятилетия. Также устойчивый рост спроса будет наблюдаться на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

При этом его темпы во многом будут зависеть от скорости восстановления вышеупомянутых регионов после Covid-19. Некоторый прирост также ожидается в США, где низкие цены на газ по-прежнему будут способствовать переходу на него американской промышленности.

Что касается Европы, несмотря на некоторый потенциал роста по мере вывода из эксплуатации угольных и атомных мощностей, спрос на газ в ЕС не вернется к уровням 2019 года, поскольку возобновляемые источники энергии займут большую долю этого рынка.

Спрос на газ в Евросоюзе к 2030 году будет на 8% ниже, чем в 2019 году, прогнозирует МЭА. В целом, перспективы роста спроса на газ в мире по-прежнему в значительной степени зависят от экологической политики, а также от объема инвестиций в газовую инфраструктуру. Согласно базовому сценарию агентства, они составят около 70 миллиардов долларов в год.

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