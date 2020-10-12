Власти Индонезии ужесточают контроль над производством никеля в стране

Индонезийская государственная компания Mining Industry Indonesia (MIND ID) завершила сделку по приобретению 20% акций компании PT Vale Indonesia, крупнейшего производителя никеля в стране, за 375,8 млн долл.



Теперь MIND ID принадлежит 39,73% акций никелевой компании, которая в 2019 г. получила около 71,4 тыс т никеля в штейне. В собственности бразильской Vale осталось 44,34%, и еще 15,93% принадлежат японской Sumimoto Metal Mining. Но в перспективе пакет индонезийского холдинга будет доведен до контрольного.



Правительство Индонезии стремится получить контроль над национальной горнодобывающей промышленности, чтобы сориентировать ее на производство готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.



В частности, в никелевом секторе планируется создать непрерывную цепочку от добычи руды до производства сульфата никеля, литийионных аккумуляторов на его основе, а в перспективе — и электромобилей.



Агентом правительства выступает государственная холдинговая компания MIND ID, которая ранее называлась PT Inalum и занималась производством алюминия. В августе текущего года она сменила называние, чтобы отделить свои функции горнодобывающего холдинга от обычного производственного бизнеса.



