Газпром заплатит за 65 млрд куб. м газа, даже если использует всего 55 млрд

Газпром заплатит за 65 млрд куб. м газа, даже если использует всего 55 млрд

РоSSийский "Газпром" в этом году не успеет использовать обусловленные транзитном контрактом мощности, однако будет вынужден их оплатить. Об этом в комментарии Oilpoint заявил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

По его словам, сейчас мощности ГТС Украины загружены на 40%.

"Мы готовы осуществить дополнительный транзит из РФ в ЕС", - подчеркнул С.Макогон, комментируя заказ "Газпромом" дополнительных мощностей для транзита.

С.Макогон добавил, что украинская ГТС могла бы быть более востребованной, если бы другие поставщики газа, кроме "Газпрома", могли получить доступ к экспортным газопроводам в РФ.

"Если говорить о текущем годе, то не думаю, что транзит превысит 55 млрд кубов", - предположил он.

При этом, согласно транзитному договору, "Газпром" будет обязан оплатить 65 млрд куб. м.

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