Газпром заплатит за 65 млрд куб. м газа, даже если использует всего 55 млрд
РоSSийский "Газпром" в этом году не успеет использовать обусловленные транзитном контрактом мощности, однако будет вынужден их оплатить. Об этом в комментарии Oilpoint заявил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.
По его словам, сейчас мощности ГТС Украины загружены на 40%.
"Мы готовы осуществить дополнительный транзит из РФ в ЕС", - подчеркнул С.Макогон, комментируя заказ "Газпромом" дополнительных мощностей для транзита.
С.Макогон добавил, что украинская ГТС могла бы быть более востребованной, если бы другие поставщики газа, кроме "Газпрома", могли получить доступ к экспортным газопроводам в РФ.
"Если говорить о текущем годе, то не думаю, что транзит превысит 55 млрд кубов", - предположил он.
При этом, согласно транзитному договору, "Газпром" будет обязан оплатить 65 млрд куб. м.