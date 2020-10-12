Газпром заплатит за 65 млрд куб. м газа, даже если использует всего 55 млрд

РоSSийский "Газпром" в этом году не успеет использовать обусловленные транзитном контрактом мощности, однако будет вынужден их оплатить. Об этом в комментарии Oilpoint заявил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.



По его словам, сейчас мощности ГТС Украины загружены на 40%.



"Мы готовы осуществить дополнительный транзит из РФ в ЕС", - подчеркнул С.Макогон, комментируя заказ "Газпромом" дополнительных мощностей для транзита.



С.Макогон добавил, что украинская ГТС могла бы быть более востребованной, если бы другие поставщики газа, кроме "Газпрома", могли получить доступ к экспортным газопроводам в РФ .



"Если говорить о текущем годе, то не думаю, что транзит превысит 55 млрд кубов", - предположил он.



При этом, согласно транзитному договору, "Газпром" будет обязан оплатить 65 млрд куб. м.



