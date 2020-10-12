Morgan Stanley покупает управляющую компанию Eaton Vance за $7 миллиардов

Американский инвестиционный банк Morgan Stanley покупает Eaton Vance — одну из старейших фирм США по управлению инвестициями. Как отмечается на сайте банка, сделка будет профинансирована акциями и денежными средствами.

Morgan Stanley покупает управляющую компанию Eaton Vance за $7 миллиардов
Фото: ru.investing.com

Что это принесет Morgan Stanley

По мнению аналитика банка Barclays Джейсона Голдберга, соглашение прежде всего поможет Morgan Stanley относительно недорогим способом добиться роста доходов и активов под управлением. «Последние вырастут с $665 млрд на конец июня 2020 году до $1,2 трлн после завершения сделки», — отмечает он.

Всего банк прогнозирует рост общего дохода с $3,8 млрд в 2019 году примерно до $5 млрд в 2020 году. «Кроме того, соглашение позволит сократить расходы на сумму $150 млн в год», — отмечается в сообщении.

Соглашение должны одобрить регулирующие органы, его завершение планируется на II квартал 2021 года.

Кроме того, соглашение укрепляет репутацию генерального директора Morgan Stanley Джеймса Гормана как управленца, который достигает роста доходов путем успешных слияний и поглощений. «Еще работая в подразделении по управлению собственным капиталом клиентов, он в 2009 году приложил руку к поглощению компании Smith Barney. Рентабельность подразделения тогда исчислялась однозначными числами, а сегодня составляет 25-30%», — говорится в пресс-релизе.

Какова выгода Eaton Vance

Сообщение о соглашении повлияло на рост акций Eaton почти на 50% на открытии торгов.

«К тому же, акционеры Eaton Vance получат $28,25 и 0,5833 акции Morgan Stanley за каждую из своих акций. Это на 38% выше стоимости акций Eaton Vance на закрытии торгов 7 октября», — сообщили в компании.

Ранее

Как отмечает The Wall Street Journal, в прошлом году Morgan Stanley приобрел за $900 млн канадскую фирму Solium Capital по управлению опционами, которые получают сотрудники от работодателей, а в феврале 2020-го — электронную трейдинговую платформу E*Trade за $13 млрд.

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