Кредитные союзы смогут выпускать платежные карточки

Это произойдет после принятия законопроектов о платежных услугах и кредитных союзах. О таком рыночном нововведении рассказал заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан в интервью finclub.net.

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Нововведения на платежном рынке

Заместитель председателя НБУ считает, что закон о платежных услугах существенно изменит платежный ландшафт. «Одно из изменений, которое касается платежного рынка, заключается в том, что кредитные союзы смогут стать членами платежных систем и станут выпускать платежные карточки. В проекте закона о кредитных союзах эта норма будет прописана», — отметил Алексей Шабан.

По словам банкира, чтобы стать участником платежного рынка:

необязательно участвовать в платежных системах;

сами платежные услуги будут делиться на семь финансовых услуг и две нефинансовые;

поскольку эти услуги станут более атомарными и упростятся, финтех-стартапы смогут сконцентрироваться на том, чтобы завершить досконально каждую конкретную услугу.

Проекты законов о платежных услугах и кредитных союзах планируется подать в Верховную Раду до конца года.