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2020-10-12
Кредитные союзы смогут выпускать платежные карточки
Это произойдет после принятия законопроектов о платежных услугах и кредитных союзах. О таком рыночном нововведении рассказал заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан в интервью finclub.net.
Фото: vxzone.com
Нововведения на платежном рынке
Заместитель председателя НБУ считает, что закон о платежных услугах существенно изменит платежный ландшафт. «Одно из изменений, которое касается платежного рынка, заключается в том, что кредитные союзы смогут стать членами платежных систем и станут выпускать платежные карточки. В проекте закона о кредитных союзах эта норма будет прописана», — отметил Алексей Шабан.
По словам банкира, чтобы стать участником платежного рынка:
- необязательно участвовать в платежных системах;
- сами платежные услуги будут делиться на семь финансовых услуг и две нефинансовые;
- поскольку эти услуги станут более атомарными и упростятся, финтех-стартапы смогут сконцентрироваться на том, чтобы завершить досконально каждую конкретную услугу.
Проекты законов о платежных услугах и кредитных союзах планируется подать в Верховную Раду до конца года.