Ripple запустила программу кредитования бизнеса в криптовалюте

Компания Ripple объявила о запуске собственного кредитного продукта для бизнеса во внутрисетевой криптовалюте XRP, сообщается на сайте компании.

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Нюансы кредитования

Ripple не раскрывает величину комиссий, но утверждает, что они будут существенно ниже, чем в большинстве других подобных предложений. Известно, что комиссию будут взимать на сумму кредита.

При необходимости получатель сможет конвертировать средства в фиат.

Кто может кредитоваться

«Предложение ориентировано на финтех-компании и малый и средний бизнес», — говорится в пресс-релизе. Оно позволяет получать займы в XRP, но пока ограниченному кругу клиентов. В первую очередь предложение распространяется на институциональных пользователей сервиса On-Demand Liquidity (ODL).

По собственным данным Ripple, клиентами ODL в настоящее время являются «свыше двух десятков» образований, включая сервисы по осуществлению денежных переводов MoneyGram, Viamericas и FlashFX.

После нескольких месяцев разработки решение Line of Credit доступно в бета-версии на базе сети RippleNet.

О Ripple

Это криптовалютная платформа для платежных систем, ориентированная на операции с обменом валют без возвратных платежей.

Запущена в 2012 году под юрисдикцией США .

Особенностью является консенсусный реестр (ledger). Базируется на открытой разделенной базе данных. Использует процесс согласования, что позволяет делать обмен в распределенном процессе.

Протокол поддерживает токены на фидуциарные деньги, криптовалюту, биржевые товары или другие объекты, такие как мили часто летающих пассажиров или минуты мобильной связи.