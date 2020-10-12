Ripple запустила программу кредитования бизнеса в криптовалюте

Компания Ripple объявила о запуске собственного кредитного продукта для бизнеса во внутрисетевой криптовалюте XRP, сообщается на сайте компании.

Ripple запустила программу кредитования бизнеса в криптовалюте
Фото: pixabay.com

Нюансы кредитования

Ripple не раскрывает величину комиссий, но утверждает, что они будут существенно ниже, чем в большинстве других подобных предложений. Известно, что комиссию будут взимать на сумму кредита.

При необходимости получатель сможет конвертировать средства в фиат.

Кто может кредитоваться

«Предложение ориентировано на финтех-компании и малый и средний бизнес», — говорится в пресс-релизе. Оно позволяет получать займы в XRP, но пока ограниченному кругу клиентов. В первую очередь предложение распространяется на институциональных пользователей сервиса On-Demand Liquidity (ODL).

По собственным данным Ripple, клиентами ODL в настоящее время являются «свыше двух десятков» образований, включая сервисы по осуществлению денежных переводов MoneyGram, Viamericas и FlashFX.

После нескольких месяцев разработки решение Line of Credit доступно в бета-версии на базе сети RippleNet.

О Ripple

Это криптовалютная платформа для платежных систем, ориентированная на операции с обменом валют без возвратных платежей.

Запущена в 2012 году под юрисдикцией США.

Особенностью является консенсусный реестр (ledger). Базируется на открытой разделенной базе данных. Использует процесс согласования, что позволяет делать обмен в распределенном процессе.

Протокол поддерживает токены на фидуциарные деньги, криптовалюту, биржевые товары или другие объекты, такие как мили часто летающих пассажиров или минуты мобильной связи.

Ранее Ripple заявлял, что может сменить юрисдикцию США на Европу или Азию из-за чрезмерного регулирования криптовалютной индустрии. По словам сооснователя компании Криса Ларсена, США «ужасающе отстали» в развитии криптовалютных финансовых систем, а блокчейн и цифровые активы «не приветствуются» в этой стране.

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