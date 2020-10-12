Нацбанк продал более 40 тонн выведенных из оборота монет

Национальный банк продал на аукционах выведенные из эксплуатации монеты на 650 тыс. гривен. Об этом говорится в сообщении Prozorro.Продажи.

Фото: unian.net

Сколько монет продали

«Национальный банк продал через систему электронных аукционов Prozorro.Продажи лом монет выведенных из эксплуатации номиналом 1, 2, 5, 10, 25 и 1 гривну на общую сумму 650 тыс. гривен», — говорится в сообщении.

Как отмечают аналитики Prozorro.Продажи, цена лота выросла почти в 5 раз — с 135 тыс. гривен до 650 тыс. гривен.

Общий вес лота составил 40,2 тонн, а участие в аукционе принимали пять человек.

С начала 2020 года Нацбанк провел 12 успешных аукционов на общую сумму более 130 млн гривен. Во время этих торгов средний рост цены составлял 10%.

Какие деньги вывели из обращения

Напомним, что с 1 октября 2020 года вышли из оборота монеты номиналом 25 копеек и бумажные банкноты, выпущенные до 2003 года.

За период с 1 октября 2019 по 31 августа 2020 года с наличного оборота изъято 77, 5 млн штук монет мелких номиналов, из них номиналом: