НБУ хочет, чтобы банки запустили платежи со счета на счет

Нацбанк хочет перевести украинцев на платежи со счета на счет. Об этом рассказал замглавы НБУ Алексей Шабан в интервью FinClub.

НБУ хочет, чтобы банки запустили платежи со счета на счет
Фото: ua-news.liga.net

О чем идет речь

«Наши граждане уже привыкли к платежам с использованием карт, хотя многие считают их дорогими. В Европе сформировалась иная культура платежей – со счета на счет. Например, пользователи британской Revolut предпочитают отправлять платежи через счета», – рассказал замглавы НБУ.

Алексей Шабан отметил, что первый шаг в этом направлении в Украине уже сделан – внедрен стандарт IBAN для счетов.

«Сейчас мы работаем над модернизацией СЭП, над внедрением международного стандарта платежей ISO 20022. Это все приведет к тому, что карточные платежи будут не единственным онлайновым видом платежей, доступным украинцам», – сказал он.

Когда реализуют

«Вопрос о том, когда произойдет переход к платежам со счета на счет, нужно адресовать банкам. Это их желание, их готовность, в том числе по IT-ресурсу.

Сейчас банки используют карты, потому что исторически развитие платежных услуг и инфраструктуры в Украине отталкивалось от карт. И все платежные услуги в рознице были «завязаны» чаще всего на карты», – отметил Шабан.

Технологически банки легко могут перейти к платежам со счета на счет. Однако, когда это реализуют — пока неизвестно.

«Нынешний QR-код настроен, в том числе, на то, что платеж можно осуществлять со счета, не обязательно задействовать платежную карту», – пояснил Шабан.

Ранее сообщалось

  • Система электронных платежей (СЭП) Национального банка с 3 августа заработала в режиме 23/7.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Азовсталь модернизирует конвертер за 96 млн грнАзовсталь модернизирует конвертер за 96 млн грн
За 8 лет Запорожсталь направила на экомодернизацию 15 млрд грнЗа 8 лет Запорожсталь направила на экомодернизацию 15 млрд грн
На украинских заправках дорожает автогазНа украинских заправках дорожает автогаз
В Украине могут сделать платным использование банковских карт через терминалыВ Украине могут сделать платным использование банковских карт через терминалы
Закон о сплите меняет рынок: 57 страховщиков могут прекратить деятельность — НБУЗакон о сплите меняет рынок: 57 страховщиков могут прекратить деятельность — НБУ
Блок рекламы


Похожие новости
На Белорусской атомной электростанции запустили первый реакторНа Белорусской атомной электростанции запустили первый реактор
Тигипко хочет купить Проминвестбанк — СМИТигипко хочет купить Проминвестбанк — СМИ
Antofagasta хочет добывать медь в МиннесотеAntofagasta хочет добывать медь в Миннесоте
НБУ назвал самые убыточные банки на 1 сентябряНБУ назвал самые убыточные банки на 1 сентября
Какие банки получили самую большую прибыль по итогам 8 месяцев. СписокКакие банки получили самую большую прибыль по итогам 8 месяцев. Список
Компания в США впервые получила скидку «на бедность» при расчете штрафаКомпания в США впервые получила скидку «на бедность» при расчете штрафа
Из госбюджета-2020 не использовано более 92 миллиардов — Счетная палатаИз госбюджета-2020 не использовано более 92 миллиардов — Счетная палата
Китайская Jingye Group хочет купить британские активы Tata SteelКитайская Jingye Group хочет купить британские активы Tata Steel
Кремль обязал Газпром поддерживать курс рубля за счет продажи валютной выручкиКремль обязал Газпром поддерживать курс рубля за счет продажи валютной выручки
Банки-банкроты в августе получили 301 миллионБанки-банкроты в августе получили 301 миллион
Последние новости
Подгружаем последние новости