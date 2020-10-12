НБУ хочет, чтобы банки запустили платежи со счета на счет

Нацбанк хочет перевести украинцев на платежи со счета на счет. Об этом рассказал замглавы НБУ Алексей Шабан в интервью FinClub.

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О чем идет речь

«Наши граждане уже привыкли к платежам с использованием карт, хотя многие считают их дорогими. В Европе сформировалась иная культура платежей – со счета на счет. Например, пользователи британской Revolut предпочитают отправлять платежи через счета», – рассказал замглавы НБУ.

Алексей Шабан отметил, что первый шаг в этом направлении в Украине уже сделан – внедрен стандарт IBAN для счетов.

«Сейчас мы работаем над модернизацией СЭП, над внедрением международного стандарта платежей ISO 20022. Это все приведет к тому, что карточные платежи будут не единственным онлайновым видом платежей, доступным украинцам», – сказал он.

Когда реализуют

«Вопрос о том, когда произойдет переход к платежам со счета на счет, нужно адресовать банкам. Это их желание, их готовность, в том числе по IT-ресурсу.

Сейчас банки используют карты, потому что исторически развитие платежных услуг и инфраструктуры в Украине отталкивалось от карт. И все платежные услуги в рознице были «завязаны» чаще всего на карты», – отметил Шабан.

Технологически банки легко могут перейти к платежам со счета на счет. Однако, когда это реализуют — пока неизвестно.

«Нынешний QR-код настроен, в том числе, на то, что платеж можно осуществлять со счета, не обязательно задействовать платежную карту», – пояснил Шабан.

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