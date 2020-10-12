Регулятор обновил нормативную базу по вопросам финмониторинга

Национальный банк имплементировал новые требования национального законодательства и предписания международных стандартов по вопросам финансового мониторинга в Положение о применении мер воздействия. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

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Что предусматривают нововведения

Постепенный переход от инструмента «рисковая деятельность в сфере финансового мониторинга» к оценке принадлежности системы управления рисками. В частности, перечень признаков рисковой деятельности сокращен с 10 до 1.

Возможность применять письменное соглашение за нарушение банком законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Пересмотр размера штрафов за нарушение банком вопросов финмониторинга, а также видов таких нарушений. В частности, максимальный размер штрафа — до 7950 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (согласовано с изменениями в ст. 73 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»).

Относительно письменного соглашения

Национальный банк также дополнил порядок заключения письменного соглашения с банком в соответствии с изменениями в ст. 73 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

В частности, отныне обязательным условием заключения любого письменного соглашения с банком является денежное обязательство. Минимальная сумма такого обязательства банка составит 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, а для соглашения по вопросам финансового мониторинга — 25% от расчетной суммы штрафа, если расчетная сумма штрафа составит 2 млн грн и больше.

Письменное соглашение также должно содержать:

информацию о нарушениях законодательства в деятельности банка и/или совершения им рисковой деятельности и их признание банком;

расчетную сумму штрафа для сделок по вопросам финансового мониторинга;

меры, которые банк обязуется принять и сроки их выполнения;

сумму денежного обязательства, которое банк обязуется оплатить, и срок уплаты.

Также нормирована ответственность в виде штрафа за невыполнение банком требований нормативно-правовых актов Национального банка в области мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).