Регулятор обновил нормативную базу по вопросам финмониторинга

Национальный банк имплементировал новые требования национального законодательства и предписания международных стандартов по вопросам финансового мониторинга в Положение о применении мер воздействия. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Регулятор обновил нормативную базу по вопросам финмониторинга
Фото: delo.ua

Что предусматривают нововведения

  • Постепенный переход от инструмента «рисковая деятельность в сфере финансового мониторинга» к оценке принадлежности системы управления рисками. В частности, перечень признаков рисковой деятельности сокращен с 10 до 1.
  • Возможность применять письменное соглашение за нарушение банком законодательства по вопросам финансового мониторинга.
  • Пересмотр размера штрафов за нарушение банком вопросов финмониторинга, а также видов таких нарушений. В частности, максимальный размер штрафа — до 7950 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (согласовано с изменениями в ст. 73 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»).

Относительно письменного соглашения

Национальный банк также дополнил порядок заключения письменного соглашения с банком в соответствии с изменениями в ст. 73 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

В частности, отныне обязательным условием заключения любого письменного соглашения с банком является денежное обязательство. Минимальная сумма такого обязательства банка составит 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, а для соглашения по вопросам финансового мониторинга — 25% от расчетной суммы штрафа, если расчетная сумма штрафа составит 2 млн грн и больше.

Письменное соглашение также должно содержать:

  • информацию о нарушениях законодательства в деятельности банка и/или совершения им рисковой деятельности и их признание банком;
  • расчетную сумму штрафа для сделок по вопросам финансового мониторинга;
  • меры, которые банк обязуется принять и сроки их выполнения;
  • сумму денежного обязательства, которое банк обязуется оплатить, и срок уплаты.

Также нормирована ответственность в виде штрафа за невыполнение банком требований нормативно-правовых актов Национального банка в области мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

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