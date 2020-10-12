Банк Японии готов тестировать цифровую валюту

Банк Японии заявил, что намерен начать эксперименты с цифровой валютой в начале следующего финансового года. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NHK.

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Как будут тестировать валюту

На первом этапе планируют протестировать основные функции цифровой валюты, в том числе способы ее выпуска и обращения. Второй этап предполагает дополнительные технические эксперименты.

После этого Банк Японии может рассмотреть пилотную программу с участием поставщиков платежных услуг и пользователей.

Такое решение было принято после того, как в пятницу семь основных центральных банков согласились с тем, что введение цифровых валют не должно подрывать стабильность цен или денежных систем.

«Европейский центральный банк и Федеральная резервная система США присоединились к соглашению с Банком Японии», — добавляет NHK.

Планы по запуску

Банк Японии заявляет, что «на данный момент у него нет никаких планов по выпуску такой валюты, но ему необходимо изучить возможность более конкретно и практично».

Цифровая валюта становится популярной

80% центробанков в мире работают над собственной цифровой валютой.

НБУ работает над цифровой гривной

Как писал «Минфин», Нацбанк Украины готов выпустить электронные деньги — э-гривну.

В 2018 году Нацбанк уже проводил пилотный проект и тестировал использование электронных денег среди своих сотрудников. Тестирование базировалось на технологии блокчейн и инфраструктуре платежной системы «Простир».

В обращение было выпущено ограниченный объем электронной гривны — чуть больше 5000 грн. Вся эмиссия э-гривны вошла в оборот наличных денег вне банков.

По прогнозам регулятора, уже через 5-7 лет около 20% всех гривен в обращении будут полностью цифровыми.