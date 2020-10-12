Банк Японии готов тестировать цифровую валюту
Банк Японии заявил, что намерен начать эксперименты с цифровой валютой в начале следующего финансового года. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NHK.
Как будут тестировать валюту
На первом этапе планируют протестировать основные функции цифровой валюты, в том числе способы ее выпуска и обращения. Второй этап предполагает дополнительные технические эксперименты.
После этого Банк Японии может рассмотреть пилотную программу с участием поставщиков платежных услуг и пользователей.
Такое решение было принято после того, как в пятницу семь основных центральных банков согласились с тем, что введение цифровых валют не должно подрывать стабильность цен или денежных систем.
«Европейский центральный банк и Федеральная резервная система США присоединились к соглашению с Банком Японии», — добавляет NHK.
Планы по запуску
Банк Японии заявляет, что «на данный момент у него нет никаких планов по выпуску такой валюты, но ему необходимо изучить возможность более конкретно и практично».
Цифровая валюта становится популярной
- 80% центробанков в мире работают над собственной цифровой валютой.
НБУ работает над цифровой гривной
Как писал «Минфин», Нацбанк Украины готов выпустить электронные деньги — э-гривну.
В 2018 году Нацбанк уже проводил пилотный проект и тестировал использование электронных денег среди своих сотрудников. Тестирование базировалось на технологии блокчейн и инфраструктуре платежной системы «Простир».
В обращение было выпущено ограниченный объем электронной гривны — чуть больше 5000 грн. Вся эмиссия э-гривны вошла в оборот наличных денег вне банков.
По прогнозам регулятора, уже через 5-7 лет около 20% всех гривен в обращении будут полностью цифровыми.