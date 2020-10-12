Банк Японии готов тестировать цифровую валюту

Банк Японии заявил, что намерен начать эксперименты с цифровой валютой в начале следующего финансового года. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NHK.

Банк Японии готов тестировать цифровую валюту
Фото: bits.media

Как будут тестировать валюту

На первом этапе планируют протестировать основные функции цифровой валюты, в том числе способы ее выпуска и обращения. Второй этап предполагает дополнительные технические эксперименты.

После этого Банк Японии может рассмотреть пилотную программу с участием поставщиков платежных услуг и пользователей.

Такое решение было принято после того, как в пятницу семь основных центральных банков согласились с тем, что введение цифровых валют не должно подрывать стабильность цен или денежных систем.

«Европейский центральный банк и Федеральная резервная система США присоединились к соглашению с Банком Японии», — добавляет NHK.

Планы по запуску

Банк Японии заявляет, что «на данный момент у него нет никаких планов по выпуску такой валюты, но ему необходимо изучить возможность более конкретно и практично».

Цифровая валюта становится популярной

  • 80% центробанков в мире работают над собственной цифровой валютой.

НБУ работает над цифровой гривной

Как писал «Минфин», Нацбанк Украины готов выпустить электронные деньги — э-гривну.

В 2018 году Нацбанк уже проводил пилотный проект и тестировал использование электронных денег среди своих сотрудников. Тестирование базировалось на технологии блокчейн и инфраструктуре платежной системы «Простир».

В обращение было выпущено ограниченный объем электронной гривны — чуть больше 5000 грн. Вся эмиссия э-гривны вошла в оборот наличных денег вне банков.

По прогнозам регулятора, уже через 5-7 лет около 20% всех гривен в обращении будут полностью цифровыми.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Азовсталь модернизирует конвертер за 96 млн грнАзовсталь модернизирует конвертер за 96 млн грн
За 8 лет Запорожсталь направила на экомодернизацию 15 млрд грнЗа 8 лет Запорожсталь направила на экомодернизацию 15 млрд грн
На украинских заправках дорожает автогазНа украинских заправках дорожает автогаз
В Украине могут сделать платным использование банковских карт через терминалыВ Украине могут сделать платным использование банковских карт через терминалы
Закон о сплите меняет рынок: 57 страховщиков могут прекратить деятельность — НБУЗакон о сплите меняет рынок: 57 страховщиков могут прекратить деятельность — НБУ
Блок рекламы


Похожие новости
Крупнейший банк Саудовской Аравии покупает конкурента за 15 млрд долл.Крупнейший банк Саудовской Аравии покупает конкурента за 15 млрд долл.
Белый дом готовит меры по поддержке экономики США на $1,8 триллионаБелый дом готовит меры по поддержке экономики США на $1,8 триллиона
Приватбанк за ночь успел обновить свой процессинг. Приват24 и вся инфраструктура работают в обычном режимеПриватбанк за ночь успел обновить свой процессинг. Приват24 и вся инфраструктура работают в обычном режиме
НБУ сократил продажу валюты на межбанкеНБУ сократил продажу валюты на межбанке
Приватбанк готовится ко Дню холостяка. Приват24 и карты временно не будут работатьПриватбанк готовится ко Дню холостяка. Приват24 и карты временно не будут работать
Нардеп Приходько подал иск к Нацбанку на 7 млн гривенНардеп Приходько подал иск к Нацбанку на 7 млн гривен
Коломойский обжаловал в суде право Ощадбанка на компенсацию от РоSSии за активы в КрымуКоломойский обжаловал в суде право Ощадбанка на компенсацию от РоSSии за активы в Крыму
Тигипко хочет купить Проминвестбанк — СМИТигипко хочет купить Проминвестбанк — СМИ
Всемирный банк предсказал рост количества бедных в мире впервые за 20 летВсемирный банк предсказал рост количества бедных в мире впервые за 20 лет
ФГВФЛ выплатил вкладчикам банка Аркада более 70 миллионовФГВФЛ выплатил вкладчикам банка Аркада более 70 миллионов
Последние новости
Подгружаем последние новости