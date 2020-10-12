Белый дом готовит меры по поддержке экономики США на $1,8 триллиона

Белый дом готовит новый пакет мер по стимулированию роста экономики США после коронакризиса на сумму $1,8 трлн. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Интерфакс-Украина.

Фото: iz.ru

Что известно

Ожидается, что министр финансов страны Стивен Мнучин обсудит предложение со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Объем пакета станет крупнейшим предложением на сегодняшний день в длительных переговорах с демократами в Конгрессе.

Предложение Белого Дома ознаменует собой дальнейшее уменьшение дистанции между администрацией и лидерами демократов по поводу общей стоимости мер по поддержке экономики, отмечает издание.

Экономический советник президента США Ларри Кадлоу в пятницу заявил, что Дональд Трамп одобрил пересмотренный пакет, который будет включать меры финансовой помощи малым предприятиям и авиакомпаниям, а также выплаты домохозяйствам.

Ранее сообщалось