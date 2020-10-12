Белый дом готовит меры по поддержке экономики США на $1,8 триллиона
Белый дом готовит новый пакет мер по стимулированию роста экономики США после коронакризиса на сумму $1,8 трлн. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники,
Что известно
Ожидается, что министр финансов страны Стивен Мнучин обсудит предложение со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Объем пакета станет крупнейшим предложением на сегодняшний день в длительных переговорах с демократами в Конгрессе.
Предложение Белого Дома ознаменует собой дальнейшее уменьшение дистанции между администрацией и лидерами демократов по поводу общей стоимости мер по поддержке экономики, отмечает издание.
Экономический советник президента США Ларри Кадлоу в пятницу заявил, что Дональд Трамп одобрил пересмотренный пакет, который будет включать меры финансовой помощи малым предприятиям и авиакомпаниям, а также выплаты домохозяйствам.
Ранее сообщалось
- На прошлой неделе Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный демократами пакет стимулов объемом $2,2 трлн. Однако Трамп решил прекратить до выборов 3 ноября переговоры с Конгрессом по поводу очередного пакета мер по стимулированию экономики.
- Предыдущий план демократов, одобренный Палатой представителей в мае, предусматривал меры поддержки экономики общей стоимостью $3,4 трлн.
- Республиканцы, контролирующие Сенат, в сентябре представили свой пакет стимулов — объемом $1,55 трлн. Мнучин на прошлой неделе предложил программу объемом $1,6 трлн.