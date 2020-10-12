Приватбанк за ночь успел обновить свой процессинг. Приват24 и вся инфраструктура работают в обычном режиме

Приватбанк за 7 ночных часов успешно завершил обновление процессинга и подготовился ко Дню холостяка в Китае и другим мировым распродажам. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Приватбанк за ночь успел обновить свой процессинг. Приват24 и вся инфраструктура работают в обычном режиме
Фото: finclub.net

Что делали

Сегодня ночью, с 10 на 11 октября, Приватбанк успешно завершил плановое обновление программного обеспечения собственного процессингового центра, чтобы гарантировать надежную работу в высокий сезон покупательской активности.

Начиная с 7:30 11 октября обслуживание карт банка, Приват24 и сеть самообслуживания (банкоматы и терминалы) работают в обычном режиме.

Как сообщила пресс-служба, команда из более 100 специалистов за одну ночь не только обновила процессинг, но и настроила эффективную работу всех связанных с операциями по картам систем и сервисов банка. Технологические работы банка проводились в ночное время, когда нагрузка минимальна и большинство клиентов не проводят активных операций.

Напомним

Ежегодно нагрузки на процессинг, то есть количество операций клиентов с карточками, накануне распродаж возрастает на 20%.

В начале 2020 года процессинговый центр Приватбанка установил новый национальный рекорд — обрабатывая более 1000 операций клиентов в секунду и до 60 тыс. транзакций ежеминутно.

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