НБУ сократил продажу валюты на межбанке

Национальный банк в течение недели 5-9 октября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке $8,7 млн. При этом центробанк не проводил интервенции по покупке валюты. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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НБУ проводил продажу валюты на межбанке для поддержания курса гривны, сократив ее по сравнению с предыдущей неделей в шесть раз (с $51,10 млн).

Сколько купили валюты с начала года

Всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на $4509,40 млн и продал на $3583,10 млн.

С начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила $ 926,30 млн.

Сколько в резервах

По состоянию на 1 октября 2020 международные резервы Украины составляли $26 525,7 млн (в эквиваленте). В сентябре они уменьшились на 8,7% с учетом прохождения периода пиковых долговых выплат по внешним обязательствам государства.

Всего в сентябре спрос на валюту превышал предложение вследствие оживления деловой активности, в частности активизации импортеров и компаний, которые покупали валюту для выплат по внешним долгам.

Напомним

Для сглаживания колебаний в сторону обесценения регулятор выходил на рынок с интервенциями по продаже валюты, которые по итогам месяца составили $231,5млн. В случае избыточного предложения валюты Нацбанк пополнял резервы и в рамках таких интервенций приобрел $34 млн.