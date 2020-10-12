НБУ сократил продажу валюты на межбанке
Национальный банк в течение недели 5-9 октября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке $8,7 млн. При этом центробанк не проводил интервенции по покупке валюты. Об этом сообщается на сайте НБУ.
НБУ проводил продажу валюты на межбанке для поддержания курса гривны, сократив ее по сравнению с предыдущей неделей в шесть раз (с $51,10 млн).
Сколько купили валюты с начала года
Всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на $4509,40 млн и продал на $3583,10 млн.
С начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила $ 926,30 млн.
Сколько в резервах
По состоянию на 1 октября 2020 международные резервы Украины составляли $26 525,7 млн (в эквиваленте). В сентябре они уменьшились на 8,7% с учетом прохождения периода пиковых долговых выплат по внешним обязательствам государства.
Всего в сентябре спрос на валюту превышал предложение вследствие оживления деловой активности, в частности активизации импортеров и компаний, которые покупали валюту для выплат по внешним долгам.
Напомним
Для сглаживания колебаний в сторону обесценения регулятор выходил на рынок с интервенциями по продаже валюты, которые по итогам месяца составили $231,5млн. В случае избыточного предложения валюты Нацбанк пополнял резервы и в рамках таких интервенций приобрел $34 млн.