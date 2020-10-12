«Черная пятница»: Трейдеры потеряли $140 миллионов в криптовалюте за день

За сутки трейдеры потеряли около $140 млн в криптовалюте. Произошло это на фоне роста цены биткоина, которая 9 октября поднялась выше $11 000 впервые с середины сентября. Об этом пишет РБК.

Фото: masterfutures.ru

Причина потерь

Увеличение курса монеты спровоцировало ликвидацию коротких позиций — биржи в принудительном порядке закрывали сделки пользователей, игравших на понижение.

Таким образом, согласно данным платформы bybt.com, всего было ликвидировано позиций на $138 млн. При этом 93% из них — это контракты на понижение. Наибольший объем закрытых позиций пришелся на биржу Binance — $38 млн.

На втором месте по этому показателю оказалась площадка Houbi со значением в $31 млн. Следующие 3 строчки достались OKEx, Bybit и BitMEX, сумма ликвидаций на которых составляет $18-24 млн.

Напомним

В разы больше трейдеры потеряли на ликвидациях 2 августа, произошло это из-за резких колебаний цены биткоина.

Тогда она поднялась выше $12 000, а затем менее чем за 5 минут обрушилась до $10 500.

В результате в принудительном порядке было закрыто длинных позиций на $1,25 млрд, коротких — на $233 млн. За сутки ликвидации затронули почти 70 тыс. пользователей, клиент платформы BitMEX проиграл более $10 млн за одну сделку.

Суточный рекорд 2020 г. по ликвидациям был установлен 13 марта. Тогда цена биткоина упала с $8100 до $3800. За этот период биржи закрыли позиций трейдеров на сумму в $5,8 млрд, убыток одного из них составил $70 млн за операцию.