На достройку объектов Аркады необходимо около 7 миллиардов

По подсчетам Киевгорстроя на достройку всех объектов обанкротившегося банка «Аркада» может потребоваться около 7 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Союза инвесторов банка «Аркада».

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Согласно сообщению, по подсчетам Киевгорстроя на достройку всех объектов Аркады необходимо около 7 млрд грн и эта цифра уточняется. При этом плановые поступления от продажи свободных квадратных метров — 2,3 млрд грн. Таким образом, сумма чистого дефицита на сегодня составляет не менее 4,5 млрд грн.

Отмечается, что, в случае покрытия этого дефицита за счет инвесторов, им придется доплачивать 5 тыс. грн/кв.м за жилой комплекс «Патриотика» и 11 тыс. грн/кв. м. в жилой комплекс «Эврика».

Эта сумма может быть уменьшена, в частности, путем переложения обязанности достройки сетей для ЖК «Патриотика» и ЖК «Эврика» за счет городского бюджета (около 400 млн грн), а также из-за отказа от отделки квартир (около 1-1,5 млрд грн). При таких обстоятельствах, будет снижен и размер доплат.

Кроме того, в расчёт не были включены 1,4 млрд грн задолженности города за инфраструктуру, о которых вкладчикам «посоветовали забыть», поскольку нет прецедентов возврата этих средств.

«Объединенный Актив категорически не согласен с таким предложением варианта достройки объектов и выступает против доплат. ОА категорически подчеркивает, что земля Осокорков-Центральных и прибыль от нее должна отойти назад застройщику, который будет нас достраивать. Именно с прибыли из земли (путем привлечения предыдущей инвестиции) и должна происходить достройка существующих объектов без доплат», — подчеркнули в союзе.

Предыстория

По словам мэра,Киевгорстрой проведет аудит недостроенных жилых комплексов.

«По его результатам инвесторам будет предложен алгоритм завершения строительства ЖК Эврика, Патриотика и Патриотика на Озерах», — уточнил Кличко.

Банк Аркада неплатежеспособен

Как сообщал «Минфин», Правление НБУ отнесло Банк Аркада к неплатежеспособным из-за уменьшения нормативов капитала менее, чем до одной трети минимально установленного уровня.