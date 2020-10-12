Приватбанк готовится ко Дню холостяка. Приват24 и карты временно не будут работать

Приватбанк в ночь с субботы на воскресенье 11 октября отключит процессинговый центр, чтобы подготовиться ко Дню холостяка и Черной пятнице. Об этом говорится в сообщении банка в телеграм-канале.

Фото: zaxid.net

Перезагрузка

В период перезагрузки процессингового центра, 11 октября с 00:30 до 7:30, банк не будет проводить транзакции по карточкам, приостановит работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса.

«Во время технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка», — сообщили в банке.

Приватбанк проведет плановое обновление программного обеспечения процессингового центра, чтобы подготовиться к сезону покупательской активности, который «начинается со дня холостяка в китайских онлайн магазинах и завершается рождественскими распродажами по всему миру».

В Приватбанке говорят, что ежегодно нагрузка на процессинг, то есть количество операций клиентов с карточками, возрастает на 20%. В начале года банк обрабатывал более 1 тыс. операций клиентов в секунду.

Напомним

По данным Приватбанка, клиенты финучреждения в течение 11 ноября 2019 года — дня распродаж на сайте Aliexpress — провели 740 тыс. транзакций. Общая сумма расходов на шопинг без учета офлайн-операций составила 323 млн грн — $ 13,1 млн.

Для сравнения — в 2017 году в День холостяка на AliExpress клиенты Приватбанка сделали 517 тыс. покупок на сумму чуть более $9 млн.

В китайский День холостяка, 11 ноября, украинцы «положили» на час сервисы онлайн-платежей Приватбанка. Причина — ежегодная распродажа на сайте китайских товаров Aliexpress. Из-за чрезмерного количества, платежи зависли в очереди и постепенно обрабатывались в течение часа.