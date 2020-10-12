Круизы «в никуда»: В Сингапуре придумали способ поддержать туризм в период пандемии

Вслед за Тайванем, который в августе ввел практику полетов «в никуда», власти Сингапура решили разрешить резидентам страны ездить в круизы «в никуда». Это будут морские путешествия без остановок в других странах, их цель — оживить пострадавшую из-за пандемии коронавируса отрасль. Об этом сообщает Голос со ссылкой на Financial Times.

Фото: tripzaza.com

Что известно о круизе

Пилотные круизы операторов Genting Cruise Lines и Royal Caribbean запустят уже в ноябре. При этом максимально допустимый порог загруженности мест — 50%. Кроме того, поездки будут доступны только резидентам Сингапура.

До посадки на лайнер пассажиры и члены экипажа должны будут сдать тест на коронавирус, а на борту будет необходимо носить маски и соблюдать меры дистанцирования.

По словам главы туристического управления Сингапура Кейт Тан, запуск подобных круизов является важной возможностью для круизных операторов полностью пересмотреть опыт проведения круизов, чтобы снова завоевать доверие пассажиров.

Ранее сообщалось

Аналитики Конференции ООН по торговле и развитию спрогнозировали, что мировой туристический бизнес может недосчитаться в этом году до $3,3 трлн.

Лишившись доходов от туристической отрасли из-за пандемии, страны Карибского бассейна устроили распродажу «золотых паспортов». Теперь приобрести гражданство островных государств можно значительно дешевле