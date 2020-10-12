В августе депозиты украинцев «похудели» на 3,25 миллиарда — НБУ

Национальный банк Украины опубликовал оперативные данные по динамике вкладов физлиц на 1 сентября 2020. По данным регулятора, депозитный портфель за август уменьшился на 0,5%.

Фото: minfin.com.ua

Динамика вкладов

Всего, по данным НБУ, сумма депозитов физлиц во всех украинских банках составила на 1 сентября 629,44 млн грн. Прирост вкладов с начала года составил 16,1%. Портфель депозитов в гривне, по сравнению с 1 января 2020 года, вырос на 15,2%, а в иностранной валюте – на 17,3%.

Однако последний месяц лета оказался не совсем удачным для банков. Объем вкладов населения в августе уменьшился в абсолютных величинах на 3,25 млрд грн, или на 0,5%.

В национальной валюте «минус» составил 0,4%, в иностранной – 0,6%. Однако в долларовом эквиваленте валютные депозиты выросли за август на 0,2%.

Почему утекают депозиты

Как писал «Минфин», банки продолжают снижать ставки по депозитам. Максимальная доходность гривневых вкладов в крупных банках с депозитным портфелем 1 млрд грн и более сейчас не превышает 11% годовых. С учетом выплаты налогов (18% НДФЛ плюс 1,5% военного сбора), чистая доходность составляет менее 9%.

В среднем по рынку депозитные ставки еще ниже. В частности, Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц только за август упал с 8,84% до 8,6%. А с начала года он снизился почти вдвое: в январе он достигал 15,18%.

Как писал «Минфин», глава НБУ Кирилл Шевченко пытался инициировать отмену налога на доход по депозитам. Но в правительстве его предложение не поддержали.

“Хотел бы вернуть привлекательность такого инвестиционного инструмента, как депозиты. Дело в том, что когда у нас процентные ставки были на уровне 25%, это налогообложение дохода не было столь значимым. Сегодня, когда доходность по депозитам, особенно валютным, снизилась, это налогообложение оказывает существенное влияние на перераспределение финансовых ресурсов», — пояснил глава НБУ.

В какие банки украинцы несут деньги

В сентябре по количеству вкладчиков лидировал государственный Приватбанк — 23,049 миллиона вкладчиков. На второе место вырвался Универсал Банк, у которого насчитывается 2, 656 миллиона вкладчиков, а третью строчку в рейтинге занял Альфа-Банк.