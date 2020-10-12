НСЗУ перечислила более 1,3 млрд грн на повышение зарплат медикам в сентябре и октябре

На сегодня свои предложения в НСЗУ подали все медицинские учреждения, имеющие право на получение доплат для повышения зарплат врачам.

Национальная служба здоровья Украины перечислила медицинским заведениям более 1,3 млрд грн на выплату повышенных зарплат медикам в сентябре и в октябре.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

"На сегодня НСЗУ уже перечислила заведениям более 1,3 млрд грн на выплату повышенных зарплат медикам в сентябре и в октябре. Оплаты по дополнительным договорам за сентябрь на сумму более 1,225 млрд грн получили 1515 медицинских учреждений. Также 141 заведение получило оплаты от НСЗУ уже и за октябрь - на общую сумму 101,8 млн грн", - говорится в сообщении.

На сегодня свои предложения в НСЗУ подали все медицинские учреждения, имеющие право на получение доплат для повышения зарплат врачам. Из них 585 заведений уже заключили договоры с НСЗУ, еще 2 договора подписаны со стороны НСЗУ и отправлены на подписание поставщикам услуг, договоры с 7 заведениями находятся на согласовании, и 2 заведения подали предложения с ошибками и должны их исправить, после чего с ними будет заключен договор.

В правительстве также отметили, что с 1 сентября повышены зарплаты врачам - на 70%, специалистам с базовым и неполным высшим медицинским образованием всех специальностей - на 50%, младшим медицинским сестрам - на 25%.

Напомним, 15 июля Кабинет министров выделил 7,4 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 на повышение зарплат медицинским и другим работникам с 1 сентября.

17 марта Верховная Рада приняла закон, который обязывает Кабмин ввести дополнительные доплаты медицинским и другим работникам, участвующим в борьбе с эпидемией коронавируса, в размере до 200% от заработной платы.