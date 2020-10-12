Ливия заявила о возобновлении добычи нефти на крупнейшем месторождении

Национальная нефтяная компания Ливии в воскресенье объявила о возобновления добычи на самом крупном нефтяном месторождении в стране "Шарара", сообщает британская газета The Independent.



Решение о восстановлении добычи принято после достижения соглашения с силами, лояльными Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, который пообещал не чинить препятствий функционированию этого месторождения.



Заявление компании прозвучало на фоне мирных переговоров, которые начали противоборствующие стороны межливийского конфликта в преддверии более масштабных переговоров, которые должны начаться в следующем месяце под эгидой ООН .



В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи правительство национального согласия Файеза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией под командованием Х.Хафтара.



По данным западных СМИ , силы Хафтара поддерживают РоSSия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ , Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.



