Ливия заявила о возобновлении добычи нефти на крупнейшем месторождении

Ливия заявила о возобновлении добычи нефти на крупнейшем месторождении

Национальная нефтяная компания Ливии в воскресенье объявила о возобновления добычи на самом крупном нефтяном месторождении в стране "Шарара", сообщает британская газета The Independent.

Решение о восстановлении добычи принято после достижения соглашения с силами, лояльными Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, который пообещал не чинить препятствий функционированию этого месторождения.

Заявление компании прозвучало на фоне мирных переговоров, которые начали противоборствующие стороны межливийского конфликта в преддверии более масштабных переговоров, которые должны начаться в следующем месяце под эгидой ООН.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи правительство национального согласия Файеза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией под командованием Х.Хафтара.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают РоSSия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

МинПром по материалам Интерфакс

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