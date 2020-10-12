За полгода Иран произвел 24,62 млн тонн железорудного концентрата

За полгода Иран произвел 24,62 млн тонн железорудного концентрата

Иран произвел 24,62 млн тонн железорудного концентрата в течение первых шести месяцев текущего 1399 иранского года (20 марта - 21 сентября), согласно статистике, опубликованной Иранской организацией по развитию и обновлению шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO).

По данным imidro.gov.ir, за аналогичный период прошлого года крупнейшие добывающие компании страны произвели 23,74 млн тонн железорудного концентрата.

Согласно отчету IMIDRO за указанный период 8,11 млн тонн железорудного концентрата было произведено Горно-промышленной компанией Gol-e Gohar, на которую приходилась львиная доля в добыче страны.

Согласно данным, с 22 августа по 21 сентября было произведено 4,24 млн тонн железорудного концентрата, что на шесть процентов больше, чем соответствующий показатель прошлого года, который составлял 4,14 млн тонн.

Запасы железной руды в Гол-е Гохар в Кермане на юге центральной части Ирана являются одними из крупнейших в мире и дают до 5 млн тонн в год.

Согласно данным, опубликованным 26 сентября Всемирной сталелитейной ассоциацией (WSA), иранские производители стали произвели более 18,6 млн тонн нерафинированной стали за первые восемь месяцев 2020 года, что на 11,2% больше, чем за тот же период прошлого года, когда было произведено 16,7 млн ??тонн.

Согласно данным WSA, опубликованным в январе, в 2019 году Иран произвел 31,9 млн тонн необработанной стали.

Страна планирует увеличить свои годовые мощности по производству стали до 55 млн тонн к 2025 году, а экспорт, как ожидается, достигнет от 10 до 15 млн тонн в год.

МинПром по материалам Иран.ру

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