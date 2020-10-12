Коломойский обжаловал в суде право Ощадбанка на компенсацию от РоSSии за активы в Крыму

Связанное с Игорем Коломойским и его партнерами ООО "ИКБ-Инвест" в сентябре обратилось в Верховный Суд с жалобой на постановление Киевского апелляционного суда от 17.07.2019, которым было удовлетворено заявление Ощадбанка и дано разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража от 26.11.2018 о взыскании с РоSSийской Федерации компенсации за экспроприацию активов Ощадбанка в Крыму в размере около $1,3 млрд, плюс проценты, начисляемые ежедневно до момента исполнения решения.

Согласно судебным материалам, в своей жалобе ООО "ИКБ-Инвест" просит Верховный Суд отменить решение Киевского апелляционного суда от 17.07.2019, пишет Finbalance.

По данным госреестра, основателем ООО "ИКБ-Инвест" является ООО "КУА "Финансовый капитал" - одна из "приватовских" структур, получивших решение Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) от 02.05.2018 о взыскании с РоSSии 159 млн долларов в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное у "приватовцев" в Крыму после его аннексии Россией .

В рамках исполнительного производства по исполнению Арбитражного суда Гааги в марте 2020-го состоялся аукцион по продаже 99,77% акций Проминвестбанка. Победителем этого аукциона (с предложением за 268,7 млн грн) стала финкомпания "Фортифай", которая сейчас связана с окружением Игоря Коломойского. В то же время Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании Сергея Тигипко на приобретение "Фортифай" и прав на 99,77% акций Проминвестбанка.

"Ранее нардеп Максим Бужанский (с орбиты Игоря Коломойского) пытался заблокировать назначение Сергея Наумова главой правления Ощадбанка", - отмечает издание.

17 сентября Печерский райсуд г. Киева своим постановлением по требованию следователя полиции в рамках уголовного производства №12020000000000645 наложил арест на корпоративные права Ощадбанка и запретил госрегистраторам вносить в госреестр записи о назначении Сергея Наумова руководителем и/или подписантом Сбербанка.

22 сентября НБУ согласовал назначение Наумова на должность главы правления Ощадбанка, а 2 октября наблюдательный совет Ощадбанка принял решение о прекращении со 2 октября полномочий Андрея Пышного как главы правления Ощадбанка и назначении с 3 октября на эту должность Сергея Наумова.