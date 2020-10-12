Покровский ГОК направил 190 млн грн. на модернизацию

Покровский ГОК направил 190 млн грн. на модернизацию

Покровский горно-обогатительный комбинат (ПГОК) в первом полугодии инвестировал 190,3 млн грн в модернизацию. Об этом говорится в сообщении предприятия в Facebook.

В частности, комбинат инвестировал 64 млн грн в капитальный ремонт роторного экскаватора верхнего р/к №9 в Чкаловском карьере №2. Модернизация позволила увеличить производительность техники на 13,6%, улучшить условия труда, облегчить схему управления машиной, а также применять способ удаленной диагностики электрооборудования.

Комбинат вложил 46 млн грн в ремонт стрелы шагающего экскаватора. Общий вес замененного оборудования − 283,4 тонны.

ПГОК также направил 60 млн грн на капитальный ремонт Чкаловской обогатительной фабрики (ЧОФ). Комбинат отремонтировал и заменил основные узлы фабрики: дробилки, полотна питателя, промывочные и отсадочные машины, классификаторы и грохоты, а также их комплектующие.

"Регулярные ремонты оборудования в разрезе ниток позволяют поддерживать его работоспособность, в результате чего мы получаем готовую продукцию комбината − оксидный концентрат с содержанием марганца не ниже 34%", − заявил Александр Омельянченко, начальник ЧОФ.

По его словам, ожидаемый годовой объем завалки руды составит 1,7 млн т, а плановый объем выпуска валового концентрата в 2020 году − 610 тыс. т.

В планах Покровского ГОКа на 2021 год – модернизация отвалообразователя, который работает в одной цепочке с роторным экскаватором. Затратная часть этого мероприятия составит почти 40 млн грн.

Покровский горно-обогатительный комбинат − крупнейший в Украине производитель марганцевой руды. По 24,3% акций ПАО "Покровский ГОК" принадлежит четырем кипрским компаниям − Profetis Enterprises Limited, Exseed Investmens Limited, Clemente Enterprises Limited и Alexton Holdings Limited (группа "Приват").

МинПром по материалам ГМК Центр

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