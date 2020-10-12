Курс валют в Киеве: 12 октября 2020 года

Сегодня, 12 октября 2020 года, курс доллара по версии НБУ – 28,20 гривен/доллар.

Средний курс покупки доллара в обменниках Киева сегодня составляет 28,15 гривен за доллар, продажи – 28,35 гривен за доллар. Рыночный курс: покупка – 28,28 гривен/доллар, продажа – 28,33 гривен/доллар.

Средний курс покупки евро в обменниках Киева составляет 32,92 гривен за евро, продажи – 33,42 гривен за евро. Рыночный курс: покупка – 33,20 гривен/евро, продажа – 33,30 гривен/евро.

Средний курс покупки рубля в обменниках Киева составляет 3,40 гривен за 10 рублей, продажи – 3,70 гривен за 10 рублей. Рыночный курс: покупка – 3,60 гривен за 10 рублей, продажа – 3,65 гривен за 10 рублей.

Источник: minfin.com.ua