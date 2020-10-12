США вводят антидемпинг на алюминиевый лист из 18 стран

США вводят антидемпинг на алюминиевый лист из 18 стран

Министерство торговли США уведомило о введении предварительных антидемпинговых пошлин на лист из алюминия, импортируемый из 18 стран. Решение принято в ходе расследования после жалобы местных металлургов.

Размер временной пошлины для Бахрейна составляет 13,7%, Бразилии - от 49,48% до 136,95%, Германии - от 51,18% до 352,71%, Греции - 2,72%, Египта - 10,42%, Индии - от 5,44% до 79,43%, Индонезии - 32,12%, Испании - от 3,75% до 23,32%, Италии - до 29,13%, Омана - 3,53%, Румынии - от 12,51% до 83,94%, Сербии - от 11,24% до 25,84%, Словении - 4,8%, Тайваня - 18,02%, Турции - от 12,9% до 15,45%, Хорватии - 3,22%, Южной Африки - 8,93%, Южной Кореи - 5,04%.

Шаг преимущественно направлен на противодействие обходу антидемпинговых мер со стороны Китая, в отношении которого пошлины на алюминиевый лист ввели почти два года назад - согласно заявлению американских производителей, теперь КНР направляет субсидированный алюминиевый лист по заниженным ценам через перечисленные выше страны.

О размере 5-летних пошлин будет объявлено в середине февраля 2021 года.


МинПром по материалам МеталлСервис

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