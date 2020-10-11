“Киевгорстрой” опроверг информацию о “результатах аудита” объектов “Аркады”

Холдинговая компания “Киевгорстрой” опровергает информацию, распространенную некоторыми СМИ о якобы результатах аудита объектов банка “Аркада”. На сегодняшний день аудит объектов продолжается и пока нет окончательной суммы, которая понадобится для достройки жилых комплексов.

Об этом KV стало известно из сообщения на сайте ЧАО "ХК "Киевгорстрой".

Холдинговая компания информирует, что информация, распространенная некоторыми СМИ о якобы результатах аудита объектов банка “Аркада”, согласно которому на достройку не хватает 7 млрд грн, не соответствует действительности.

На сегодняшний день аудит продолжается, подсчитано только сумму средств, которая может поступить от продажи не проданных квадратных метров и доплат по рассрочкам. Но еще нет окончательной цифры, необходимой именно для достройки жилых комплексов. Поэтому аудит не закончен, ведутся конечные подсчеты. Окончательная информация о результатах аудита объектов “Аркады” будет обнародована “Киевгорстроем” в ноябре.

Фото: сайт ЧАО "ХК "Киевгорстрой".